Im Gegenzug für Belastung : Scholz prüft höheren Sparerfreibetrag

Für derbe Sprüche bekannt : Bolsonaro will keine Interviews mehr geben

Der für seine Ausfälle bekannte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat keine Lust mehr, sich seinen Kritikern zu stellen: Der rechtsextreme Politiker will keine Interviews mehr geben. Er wolle nicht in Versuchung kommen, Journalisten „zu beleidigen“, sagte er in Brasilia.