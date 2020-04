Kampf gegen Corona-Krise : Fed hält an Niedrigzins fest

Die amerikanische Notenbank Fed hält den Zins in der Corona-Krise nahe null und will ihren Kampf gegen eine Rezession zur Not forcieren. In „diesen herausfordernden Zeiten“ gelte es die gesamte Bandbreite der Instrumente zur Stützung der Wirtschaft zu nutzen, erklärten die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch. Powell hatte jüngst versichert, die Notenbank könne die Wirtschaft so lange wie nötig über Wasser halten. Sie hat dazu unter anderem bereits ein 2,3 Billionen Dollar schweres Not-Programm aufgelegt. Die Währungshüter beließen den Leitzins nun in der Spanne von null bis 0,25 Prozent.

Die Vereinigten Staaten sind nach Ansicht von Experten auf dem Weg in eine tiefe Rezession: Zwischen Januar und März schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 4,8 Prozent. Das Frühjahr dürfte mit Blick auf die Verschärfung der Corona-Krise einen noch größeren Konjunktureinbruch bringen. Nach der Fed-Ankündigung gaben die wichtigsten amerikanischen Indizes zunächst einen Teil ihrer Gewinne ab. Der Dollar gab leicht nach.