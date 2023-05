Aktualisiert am

Trauzeugen-Affäre : FDP und SPD dringen auf transparente Nachfolge an der DENA-Spitze

Der Druck auf Habeck in der Trauzeugen-Affäre bleibt hoch, angeblich verzichtet der frisch berufene DENA-Chef Schäfer auf seinen Vertrag. Der Aufsichtsrat will die Findungskommission „breiter aufstellen“.

In der Trauzeugen-Affäre um den beamteten Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Graichen (Grüne), versuchen seine Partei und ihr nahestehende Kräfte, die Wogen zu glätten. Angeblich tritt Graichens Trauzeuge, der Verwaltungswissenschaftler und Energiefachmann Michael Schäfer (Grüne), freiwillig von seinem im April geschlossenen Vertrag zurück, mit dem ihn das Bundesunternehmen Deutsche Energie-Agentur DENA zum Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen hatte.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Schäfer verzichte zugleich auf eine „üppige Entschädigung“, meldet die „Bild“-Zeitung, ohne Quellen zu nennen. Die Gesamtvergütung des Postens beziffert der Beteiligungsbericht des Bundes auf 182.300 Euro im Jahr plus 13.800 Euro für die Altersvorsorge.

Bestätigungen für Schäfers Rückzug gab es weder von der DENA noch vom Ministerium. Wie das Blatt weiter berichtet, wolle Schäfer mit diesem Schritt seinen Parteifreund, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), schützen und zugleich vor der Bürgerschaftswahl in Bremen an diesem Sonntag den Abwärtstrend der Partei bremsen. Die Vereinbarung mit Schäfer sei „der Versuch der Grünen, den Deckel auf die Affäre zu kriegen“, so die Zeitung.

Druck bleibt hoch

Zugleich bleibt der Druck auf die Führungsetage des Ministeriums hoch, selbst aus Regierungskreisen. Das Besetzungsverfahren müsse nicht nur neu aufgerollt, sondern auch „transparent gestaltet werden“, fordert der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse, gegenüber der F.A.Z. „Für die Führung einer wissenschaftlich arbeitenden Organisation sollten Leistung, Eignung und Befähigung entscheidend sein und nicht das Parteibuch“, so Kruse. Ähnlich äußerte sich seine Kollegin von der SPD, Nina Scheer. „Es ist Aufgabe des Ministeriums, das Verfahren ordnungsgemäß und unangreifbar aufzusetzen und durchzuführen“, sagte die Sprecherin der SPD-Fraktion für Klimaschutz und Energiepolitik der F.A.Z.

Graichen saß in der Findungskommission der DENA und hat Schäfer für den Führungsposten mit ausgewählt. Dem Aufsichtsrat des mehrheitlich vom Bund gehaltenen Unternehmens unter dem parlamentarischen Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Wenzel (Grüne) hatte die Kommission nach der Sichtung von mehr als einem Dutzend Bewerbungen nur einen einzigen Vorschlag unterbreitet: Schäfer. Wenzel und seine Kollegen hätten von sich aus weitere Kandidaten anhören können, verzichteten aber darauf und verließen sich auf das Urteil der Findungskommission.

Daraufhin wurde Schäfer am 5. April berufen, der Vertrag wurde geschlossen, die Nachfolge des bisherigen DENA-Chefs Andreas Kuhlmann sollte zum 15. Juni erfolgen. Kuhlmanns Verabschiedung ist für Dienstagabend geplant. Dazu werden auch Habeck und Wenzel erwartet, ein Auftritt Graichens steht hingegen nicht auf dem Programm.