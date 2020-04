Generationengerechtigkeit : FDP fordert Rentendämpfung wegen Corona

Aktualisiert am

Bei sinkenden Löhnen würden die Renten nach derzeitiger Regelung nicht sinken. Bild: dpa

Die Idee von Kölner Ökonomen, am drohenden Wohlstandsverlust auch die Rentner zu beteiligen, findet Zuspruch. Auch die FDP will nun den sogenannten Nachholfaktor wieder in Kraft setzen.