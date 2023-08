Frau Ministerin, Sie haben einen Sturm der Entrüstung verursacht, weil Sie ihre Zustimmung zu den geplanten Entlastungen für die Wirtschaft an mehr Geld für die Kindergrundsicherung knüpfen. Von schwerem Schaden, selbst für Ihren Parteikollegen, Wirtschaftsminister Habeck, ist die Rede. Was haben Sie sich bei diesem Manöver gedacht?

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Einspruch: Weil es noch Klärungsbedarf gibt, hat sich die Koalition darauf verständigt, das Wachstumschancengesetz auf die Tagesordnung der bevorstehenden Kabinettsklausur in Meseberg zu setzen. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland wird ein Schwerpunkt der Klausur sein. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir staatliche Impulse brauchen, um Wachstumschancen zu verbessern. Bis Meseberg sind alle offenen Punkte besprochen und abgestimmt. Das gilt auch für die Kindergrundsicherung.

Das Geld für die Kindergrundsicherung muss ja erst einmal erwirtschaftet werden. Ist es da nicht kurzsichtig, Wachstumschancengesetz und Kindergrundsicherung gegeneinander auszuspielen?

Investitionen in unsere Kinder sind Investition in die Zukunft Deutschlands. Wir haben eine der ältesten Bevölkerungen der Welt – da wäre es kurzsichtig, das nicht zu beherzigen. Und ganz grundsätzlich gesagt: Immer wieder heißt es, wir müssten erst mal erwirtschaften, was wir verteilen können. Dabei ist es doch umgekehrt: Wir brauchen gute Rahmenbedingungen für Familien, auch, damit Eltern überhaupt erwerbstätig sein können.

Bleibt es dabei, dass die Kindergrundsicherung noch im August ins Kabinett kommt?

Der Gesetzentwurf ist von meiner Seite aus soweit fertig. Wir sind jetzt in den finalen Besprechungen innerhalb der Bundesregierung. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Zeitplan halten können.

Was stimmt Sie so zuversichtlich? Dass Sie dem Finanzminister beim Wachstumschancengesetz in die Parade gefahren sind, hat ja wieder neue Dissonanzen geschaffen.

Der Kanzler hat in seinem Brief deutlich gemacht, dass der Gesetzentwurf für die Kindergrundsicherung bis zum Ende der Sommerpause vorliegen soll. Ich für meinen Teil tue alles, dass uns das gelingt.

Frau Ministerin, Sie haben es als Schande bezeichnet, dass jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut bedroht ist. Wer ist schuld an dieser Schande?

Wir alle gemeinsam. Diese strukturell verfestigte Kinderarmut ist über Jahrzehnte gewachsen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir unser Sozial- und Steuerrecht nicht angepasst haben an die unterschiedlichen Familienkonstellationen, die sich seit langem entwickelt haben. Wir haben längst nicht mehr nur die verheirateten Eltern mit Kindern, die alle gemeinsam unter einem Dach wohnen. Grundsätzlich ist die Erwerbstätigkeit der Eltern der nachhaltigste Schutz vor Kinderarmut. Aber besonders Mehrkindfamilien und Alleinerziehende haben ein hohes Armutsrisiko. Deswegen ist es richtig, im Jahr 2023 zu schauen, wie wir tatsächlich zielgerichtet Kinder unterstützen können. Das machen wir mit der Kindergrundsicherung. Das haben wir uns im Koalitionsvertrag gemeinsam vorgenommen.

Der deutsche Sozialstaat hat aus Ihrer Sicht versagt?

Ja, es war leider so, dass in der Vergangenheit das Thema Kinderarmut von den Parteien in der Regierungsverantwortung nicht ausreichend angegangen wurde. Und es gab auch keine breite gesellschaftliche Debatte dazu. Das ist anders, seitdem wir das Projekt Kindergrundsicherung vorantreiben. Langsam wächst das Bewusstsein, dass Kinderarmut kein Randthema ist, sondern die ganze Gesellschaft betrifft. Es geht um zentrale Zukunftsinvestitionen. Wir sagen ja immer: Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Aber was ist das für eine Gesellschaft, die ein Fünftel der jetzt schon geborenen Kinder im sozialen Abseits stehen lässt? Abgesehen davon ist es auch ökonomisch unvernünftig, diese Kinder, die einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Wohlstand leisten können, nicht zu unterstützen.