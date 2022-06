Lieferketten unter Druck : Südkoreas Militär springt wegen Fahrerstreik ein

Aktualisiert am

Die rund 100 Militär-Lkw sollen vor allem den Container-Transport von und zu wichtigen Häfen des Landes aufrechterhalten. Der Streik in Südkorea könnte den Halbleitermangel verschlimmern – und kostet jetzt schon umgerechnet mehr als eine Milliarde Euro.

Höhere Löhne und Mindestlohngarantie: Mitglieder der südkoreanischen Fahrergewerkschaft skandieren am 28. Mai auf einer Kundgebung im Stadtzentrum von Seoul. Bild: dpa

In dem seit einer Woche anhaltenden Streik von Lkw-Fahrern in Südkorea setzt die Regierung erstmals Militär zur Entlastung der Lieferketten ein. Im Auftrag des Verkehrsministeriums springt es mit etwa 100 Lastkraftwagen auf Strecken von und zu wichtigen Häfen wie dem von Busan ein, wie die Regierung am Montag mitteilte. Demnach werden vor allem Container transportiert.

Die 22.000 Mitglieder zählende Fahrergewerkschaft hat am 7. Juni mit ihrem Ausstand begonnen, um angesichts stark gestiegener Kraftstoffpreise höhere Löhne und eine Mindestlohngarantie durchzusetzen. Das bringt die weltweit ohnehin belasteten Lieferketten noch mehr unter Druck. Südkorea ist international stark vernetzt dank weltweit agierender Konzerne wie Samsung und ein wichtiger Lieferant von Halbleitern, Smartphones, Autos, Batterien und Elektronikartikeln.

Der Schaden für die heimische Wirtschaft hat nach Angaben des Industrieministerium bereits Milliardenhöhe erreicht. Die Produktions-, Vertriebs- und Exportverluste werden mit 1,6 Billionen Won (knapp 1,2 Milliarden Euro) angegeben. Besonders die Auto-, Stahl-, Petrochemie- und Zementindustrie leiden demnach unter dem Streik.

Hyundai drosselt Produktion, Zementhersteller stellen Betrieb ein

Der Verband der petrochemischen Industrie beklagte, dass die durchschnittlichen täglichen Lieferungen der 32 Mitgliedsunternehmen ab Werk aufgrund des Streiks um 90 Prozent eingebrochen seien. Der Stahlhersteller Posco kündigte an, einige Werke wegen Platzmangels aufgrund der Lagerung nicht ausgelieferter Produkte stillzulegen. Der Autobauer Hyundai hat die Produktion in einigen Fabriken gedrosselt. Auch Zementhersteller haben ihren Betrieb eingestellt.

Mehr zum Thema 1/

Berichte über größere Produktionsunterbrechungen bei Halbleiterherstellern wie Samsung Electronics und SK Hynix gibt es bislang nicht. Allerdings könnte ein längeres Logistikproblem bei einigen Chemikalien noch zu Problemen führen. „Die Chip-Hersteller verfügen in der Regel über ausreichende Mengen dieser Materialien, so dass sie keine unmittelbare Auswirkung auf ihre Chip-Produktion sehen“, sagte ein Branchenkenner der Nachrichtenagentur Reuters. „Aber es ist besorgniserregend, dass sich die Auswirkungen dieses Streiks in fast allen Branchen ausweiten.“