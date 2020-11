F.A.Z. exklusiv : Kliniken können mit neuem Rettungsschirm rechnen

Damit sich die Krankenhäuser auf die steigende Zahl von Corona-Patienten konzentrieren können, sollen sie weniger dringliche Behandlungen verschieben und für diese Ausfälle so schnell wie möglich finanzielle Unterstützung erhalten. Das geht aus den Empfehlungen eines vom Bundesgesundheitsministerium eingesetzten Beirats „zu erforderlichen Maßnahmen zur Stärkung der Krankenhäuser im Rahmen der Corona-Pandemie hervor“, die der F.A.Z. vorliegen. Das ist die Grundlage, damit die Kliniken einen ähnlichen Schutzschirm erhalten wie im Frühjahr.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Vermutlich werden die Regeln an das dritte Bevölkerungsschutzgesetz angehängt, das in der kommenden Woche von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll und noch vor Monatsende in Kraft treten könnte. In dem Papier schreiben der Vertreter der Kliniken, der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung, der Wissenschaft und andere Fachleute, es sei „auch für die nächsten Wochen noch mit steigenden Covid-19-Fallzahlen in den Krankenhäusern zu rechnen“.

Die Kliniken müssten ihre Kräfte bündeln, um Covid-19 sowie andere lebensbedrohliche Leiden zu behandeln. Das erfordere, „in bestimmten Krankenhäusern medizinisch nicht zwingend notwendige Eingriffe aufgrund der individuellen ärztlichen Abwägung vor Ort zu verschieben und das Personal für die Versorgung der akuten Fälle einzusetzen.“

Die dadurch entstehenden Erlösausfälle würden zwar im Rahmen des neuen Krankenhauszukunftsgesetzes kompensiert, aber erst nachträglich im kommenden Jahr. Wichtig sei es, in den Häusern jetzt schon für ausreichende Liquidität zu sorgen. Anders als im Frühjahr wird es künftig keine pauschalen „Freihalteprämien“ für Betten geben, die für Covid-19-Fälle reserviert sind. Letztlich aber geht es dennoch um eine „Fortsetzung der Ausgleichszahlungen für Aussetzung von medizinisch nicht notwendigen Operationen“, wie es in den Empfehlungen heißt.

Entscheidend sind lokale Infektionsraten

Die Finanzhilfen orientieren sich nicht mehr wie zu Beginn der Pandemie nur an der Zahl der leeren Betten. Und auch nicht mehr wie in der zweiten Phase bis zum Auslaufen der Hilfen Ende September allein an der Größe und Bedeutung der Krankenhäuser. Vielmehr sind jetzt die lokalen Infektionsraten und die Auslastung der Stationen entscheidend. Es gehe um eine „zielgenauere Ausgestaltung der Ausgleichszahlungen durch Einführung eines regional gestuften Verfahrens“, heißt es in der Vorlage. Neu ist auch, dass künftig die Bundesländer die Krankenhäuser auswählen, an welche die Hilfen gehen.

Grundlage dieser Benennung ist eine so genannte Vorhaltstufen-Kaskade: Berechtigt sind nur Spitäler in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt, in denen in den zurückliegenden sieben Tagen mehr als 100 Corona-Infizierte je 100.000 Einwohner gemeldet wurden („Inzidenz“). Wenn in dieser Region weniger als 20 Prozent der Intensivbetten „betreibbar“ sind – also leerstehen und dafür ausreichend Personal zur Verfügung steht -, dann können die Länder Krankenhäuser der Notfallstufen 2 und 3 für den Rettungsschirm auswählen. Diese Kategorien orientieren sich an der personellen und technischen Ausstattung, wobei Stufe 2 eine erweiterte und Stufe 3 eine umfassende Notfallversorgung sicherstellt.

Die Höhe der Ausgleichszahlung ist seit der letzten Fassung des ersten Rettungsschirms gleichgeblieben. Je nach Größe der Klinik werden 360 bis 780 Euro je Bett und Tag gezahlt – Letzteres zum Beispiel für Maximalversorger wie Universitätskliniken. Als Vergleich wird die Auslastung von 2019 herangezogen. Die Differenz in der Bettenzahl soll dann zu 90 Prozent angerechnet werden.