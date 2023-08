Auch die Geldpolitik befindet sich in einer Sommerpause, in der die Spekulationen über die weitere Zinspolitik zwar nicht verschwinden, aber auch keine große Dringlichkeit besitzen. Die längere Pause zwischen den Sitzungen des Zentralbankrats der EZB bietet Gelegenheit, über etwas grundsätzlichere Fragen der Geldpolitik nachzudenken. Denn verändert hat sich in den vergangenen Monaten nicht nur das Zinsumfeld.

So will die EZB wie viele andere Zentralbanken die Inflationsrate bei 2 Prozent stabilisieren. Aber welche Inflationsrate eigentlich? Die Berechnung der Inflationsrate geschieht seit der Gründung der Währungsunion auf der Basis eines Ver­braucherpreisindex, der die beson­ders schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel enthält. Die Verwendung eines solchen Index ist unter Zentralbanken weit verbreitet und gut begründbar. Die EZB hat noch in den erbitterten geldpolitischen Debatten des vergangenen Jahrzehnts immer auf der Verwendung dieses Preisindex beharrt.

Die aktuelle geldpolitische Diskussion wird allerdings von der Betrachtung der um die Preise von Energie und Nahrungsmittel bereinigten sogenannten Kernrate der Inflation geprägt, die in der Eurozone bei 5,5 Pro­zent liegt, während die offizielle Inflationsrate 5,3 Prozent beträgt. Es existieren derzeit zweifellos sehr gute ökonomische Gründe, für die ohnehin sehr unsichere Prognose der weiteren Geldentwertung vor allem auf die Kerninflation zu blicken, weil sie die interne Inflationsdynamik in der Eurozone recht gut abbildet. Es darf aber auch nicht der Eindruck entstehen, die Zentralbank grei­fe beliebig nach einer ihr gerade genehmen Definition der Inflationsrate. Hier wartet eine Kommunikationsaufgabe auf die Leitung der EZB.

Konzept der „Forward Guidance“ wird wichtiger

Zu den neueren Instrumenten der Geldpolitik zählt die Lenkung von Er­wartungen durch die Kommuni­kation künftiger geldpolitischer Absichten. Der Fachbegriff lautet „Forward Guidance“. Die EZB bediente sich dieses Instruments erstmals vor rund zehn Jahren; anschließend gewann es auch in anderen Zentralbanken an Prominenz. Die Kommuni­kation künftiger Absichten gelingt um­so besser, je mehr sich eine Zen­tralbank in einem weitgehend sta­bilen Strom der Ereignisse befindet. Das galt recht gut in den Jahren 2013 bis 2020, als die Inflationsrate weitgehend stabil bei 1 Prozent verharrte und die ökonomische Debatte um die Frage kreiste, ob die Welt in eine dauerhafte Ära niedriger Inflation, niedriger Zinsen und niedrigen Wirtschaftswachstums eintritt.

Angesichts der Ungunst der Verhältnisse hat die EZB das Konzept der „Forward Guidance“ faktisch suspendiert. In Zeiten sich stark bewegender Inflationsraten und eines höchst un­sicheren Wirtschaftsausblicks haben An­kündigungen künftiger Absichten auf der Basis mehrjähriger Inflationsprognosen keinen Sinn. Die EZB kommuniziert nun kurzfristig, sie entscheidet von Sitzung zu Sitzung auf der Grundlage der jeweils eingehenden Daten neu. Im aktuellen Umfeld erscheint diese Praxis fraglos richtig, aber spätestens nach einem weiteren Fall der Inflationsrate wird sich die EZB mit der Zukunft der „Forward Guidance“ befassen müssen.

Frage der optimalen Bilanzgröße einer Zentralbank

Nicht nur in der Eurozone sind die Zentralbankbilanzen seit der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 erheblich gestiegen. Wertpapierkäufe und großzügige Kredite an Geschäftsbanken haben die Bilanzen auf zuvor kaum vorstellbare Höhen gebracht. Auch in der Eurozone bilden sich die Bilanzen mittlerweile wieder zurück, aber der Vorgang verläuft bedächtig. Wohl nicht zufällig schrumpfen mit der Bilanz allmählich auch die Target-Salden.

Zu klären bleiben nicht nur das weitere Tempo des Abbaus, sondern auch die optimale Bilanzgröße einer modernen Zentralbank. Manche Fachleute vertreten die Ansicht, die Optimalgröße sei wegen der gewachsenen Umsätze im Zahlungsverkehr und an den Finanzmärkten nicht mehr so niedrig wie 2008. Aber ein Konsens über die Optimalgröße in unserer Zeit existiert noch nicht.

Eine überflüssige Debatte, die aber so sicher kommen wird wie das Amen in der Kirche, ist die nach dem Inflationsziel. Die EZB hat sich, wie rund 60 weitere Zentralbanken, ein Inflationsziel gegeben, und wie die Mehrzahl der anderen Zentralbanken 2 Prozent gewählt. Dieses Ziel lässt sich aus ökonomischer Sicht gut begründen, aber es finden sich vorwiegend in der akademischen Welt Befürworter eines etwas höheren Inflationsziels. Aber auch hier gilt: Ei­ne glaubwürdige Geldpolitik darf ihr Inflationsziel nicht an die jeweilige Wirtschaftslage anpassen wollen. Das Ziel von 2 Prozent muss Bestand haben.