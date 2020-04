Die EZB im Krisenmodus : Hilft Gelddrucken gegen das Virus?

Die Corona-Krise hat einem alten Streit in der Europäischen Währungsunion neue Brisanz gegeben: Wenn der Euro überleben soll, müssen dann die Euromitgliedsländer auch gegenseitig für ihre Staatsschulden aufkommen? Müssen zum Beispiel die Deutschen für die Haushaltslöcher der Regierung in Rom einstehen? Eine Reihe von Eurostaaten dringt auf „Corona-Bonds“, also gemeinsame Eurozonen-Anleihen mit gesamtschuldnerischer Haftung, um Geld zur Eindämmung der wirtschaftlichen Schäden zu beschaffen. Andere Eurostaaten, darunter Deutschland, lehnen dies strikt ab.

Tatsächlich aber werden die Corona-Lasten schon jetzt „vergemeinschaftet“. Nur geschehe dies eben „durch die Hintertür“, sagt Carsten Brzeski, Deutschland-Chefvolkswirt der Großbank ING: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im März im Kampf gegen die Corona-Folgen ein neues, 750 Milliarden Euro schweres Programm zum Kauf von Anleihen aufgelegt. Besonders stark kaufen die Notenbanker dabei Papiere aus Italien, das zu den Ländern zählt, die von Corona am härtesten getroffen wurden. Dadurch wachsen die finanziellen Risiken in der Bilanz der EZB, für die in letzter Konsequenz wiederum alle Eurostaaten gemeinschaftlich haften.

Ohne eine massive „Monetarisierung“ staatlicher Schulden durch die Notenbanken werde Europa den Corona-Schock nicht bewältigen, sagt Brzeski, und andere Ökonomen sehen das ähnlich. Schon auf dem Höhepunkt der ersten Euro-Krise vor acht Jahren waren gewaltige Anleihekäufe der EZB der Rettungsring für die angeschlagenen Länder der Eurozone. Jetzt warnt der Internationale Währungsfonds, Corona werde zu einer sehr viel tieferen Rezession der Weltwirtschaft führen als die Weltfinanzkrise 2008 – und schon deren Folgen haben beinahe zum Zusammenbruch der Europäischen Währungsunion geführt.

Corona kann deutschen Staat 1,9 Billionen Euro kosten

In Deutschland hat die Regierung ein gewaltiges Notprogramm aufgelegt, um die Corona-Schäden für die heimische Wirtschaft einzudämmen: 750 Milliarden Euro und damit mehr als 20 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung lasse sich der deutsche Staat den Rettungseinsatz kosten, schätzten kürzlich die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem gemeinsamen Frühjahrsgutachten. Die Deutsche Bank taxiert in einer neuen Studie die fiskalischen Gesamtkosten hierzulande sogar auf bis zu 1,9 Billionen Euro. Eine schwindelerregend hohe Summe. Die deutschen Staatsschulden werden rapide steigen.

Das Kalkül: Lieber jetzt die Folgen des Absturzes mit viel Geld dämpfen und damit längerfristig noch teurere Schäden für die deutsche Wirtschaft verhindern. Das Problem ist nur: Keine Regierung in Europa kann sich ähnlich üppige Hilfen leisten wie die in Berlin. Im hochverschuldeten Italien etwa beliefen sich die finanzpolitischen Maßnahmen gegen die Krise bisher auf lediglich 25 Milliarden Euro, so kalkulieren die Wirtschaftsforscher in ihrem Gemeinschaftsgutachten. Auch die Brüsseler Denkfabrik Bruegel kommt in einer Analyse zum Ergebnis, dass Deutschland deutlich mehr aufwendet als die europäischen Nachbarn. Und dies, obwohl Corona für die italienische Wirtschaft noch bedrohlicher ist als für die deutsche. Es ist also zu befürchten, dass Italien und andere EU-Staaten aus Geldmangel in der Krise zu wenig tun und damit der langfristige Schaden wächst.