Euro-Krisenfonds für Corona? : Eurogruppe setzt auf den ESM im Kampf gegen das Coronavirus

Auch wenn Centeno von „breiter Unterstützung“ für die ESM-Lösung sprach, war ziemlich offensichtlich, dass die dafür nötige Einstimmigkeit vorläufig nicht erreicht wurde. Anders als sonst veröffentlichten die Minister kein gemeinsames Kommuniqué. Vor allem der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra wehrte sich gegen den unmittelbaren ESM-Einsatz. „Kein Land sagt derzeit, es sei in einer solch schwierigen Situation, dass es den ESM braucht. Wir wissen nicht, ob dieser Moment je eintreten wird.” Bundesfinanzminister Olaf Scholz äußerte sich nach der Schaltkonferenz nicht. Centeno setzt offenbar darauf, dass die EU-Staats- und Regierungschefs die Einigung erzielen, die unter seinem Vorsitz nicht erreicht wurde. Er werde die „Chefs“, die am Donnerstag in einer Videokonferenz beraten, über den Diskussionsstand informieren.

Klar wurde am Abend, dass die Staaten die von verschiedener Seite geforderten Gemeinschaftsanleihen für die Coronakrise („Coronabonds“) bis auf weiteres nicht unterstützen. EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni sagte, seine Behörde arbeite zwar weiter an „allen denkbaren“ Optionen. Sie benötige aber noch mehr Zeit. Schon jetzt müsse die Arbeit an einem „europäischen Wiederaufbauprogramm“ für die Zeit nach der Coronakrise in Angriff genommen werden. Gentiloni befindet sich seit einigen Tagen in selbstgewählter Quarantäne, weil einer seiner Mitarbeiter Covid-19-Symptome hat.