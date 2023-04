So könnte es aussehen: Entwurf eines der geplanten Stadien von Venedig. Bild: Città di Venezia

Venedigs Bürgermeister will ein Stadion für den Basketballklub bauen, der ihm gehört. Die EU soll das mitfinanzieren – so wie auch ein Fußballstadion in Florenz. Tritt Brüssel in letzter Minute auf die Bremse?