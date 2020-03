Erdogans Türkei : Rebellischer Handelspartner

Aktualisiert am

Niemandem verkauft die Türkei so viele Güter wie der EU. Dennoch legt sich Präsident Erdogan immer wieder mit ihr an. Eine Übersicht.

Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat soeben einen Wohlstandsbericht vorgelegt. „How’s life“ heißt der und vergleicht, wie sich das Leben in OECD-Ländern seit 2010 verändert hat. Generell lebe es sich in Skandinavien, den Niederlanden, Neuseeland und der Schweiz am besten. Während Deutschland im Mittelfeld liegt, schneiden Osteuropa, Griechenland und die Türkei schlechter ab. Dort seien die Unsicherheiten größer.

Die Türken haben das besonders zu spüren bekommen. Wie auf einer Achterbahn fuhren Preise, Zinsen und der Außenwert der Landeswährung Lira auf und ab, die Arbeitslosigkeit liegt bei mehr als 13 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit darüber, das Wirtschaftswachstum stürzte ab. Gerade noch um 0,9 Prozent stieg das Bruttoinlandsprodukt laut türkischem Statistikamt 2019. Schon für eine reife Volkswirtschaft sei das wenig, sagten Bankökonomen in Istanbul. Für ein Schwellenland mit Ambitionen sei es viel zu wenig.