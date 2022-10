Neuer Gesetzentwurf : So gibt es die Dezember-Hilfe

Selten wurde ein Gesetzentwurf der Bundesregierung von Verbrauchern so sehnlich erwartet wie der zur Dezemberhilfe für Gas- und Fernwärmekunden. Nun ist es so weit: Der Entwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) steht und liegt jetzt den anderen Ministerien im Kabinett vor. Alles in allem sollen Privathaushalte und kleinere Gewerbetreibende um einen „höheren einstelligen Milliardenbetrag“ entlastet werden, hieß es am Donnerstag in Regierungskreisen. Das ist deutlich mehr, als die von Habeck eingesetzte Gaskommission kalkuliert hatte. Sie war Anfang Oktober noch von einer Summe von 5 Milliarden Euro ausgegangen.

In dem Konzept der Kommission war von einer Einmalzahlung die Rede. Faktisch handelt es sich aber eher um eine Einmal-Nichtzahlung. Konkret ist Folgendes geplant: Der Bund überweist den Gas- und Fernwärmeversorgern jenen Betrag, den diese sonst für den Dezember von den Bankkonten ihrer Kunden abbuchen würden. In Berlin wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Zeit zwischen dem Gesetzgebungsverfahren und der Umsetzung sehr knapp sei, es daher auch passieren könne, dass die Energieversorger die Abschläge erstmal vom Kundenkonto abbuchen und wenige Tage später dann wieder gutschreiben, wenn sie das Geld vom Staat bekommen haben. Die Endverbraucher sollen aber nicht selbst aktiv werden müssen, die Entlastung soll automatisch bei ihnen ankommen.

Eine wichtige Änderung gegenüber den Plänen der Gaskommission betrifft die Höhe der Entlastung. Die Kommission hatte geraten, dass die Entlastung der Abschlagszahlung im September entsprechen sollte. Ihre Sorge war: Sonst könnten manche Kunden ihre Versorger bitten, die monatliche Abschlagszahlung für Dezember noch schnell heraufzusetzen.

Doch angesichts dessen, dass viele Versorger zum Winter die Preise erhöht haben, geht das Ministerium jetzt einen anderen Weg: Maßgeblich soll der Preis je Kilowattstunde sein, der am 1. Dezember gilt, multipliziert mit einem Zwölftel des Jahresverbrauchs, sprich: der Betrag, den die Versorger als Abschlag für den Dezember abbuchen würden. Etwas anders sieht der Plan für die Fernwärmekunden aus: Hier soll der Betrag der September-Rechnung die Grundlage sein, zuzüglich eines Anpassungsfaktors, der die Preissteigerungen bis Dezember abbilden soll.

Die Gesamtkosten der Entlastung steigen

Dadurch, dass jetzt der Preis im Dezember entscheidend ist, würden die Gesamtkosten dieser Entlastungsmaßnahme steigen, heißt es in Berlin. Finanziert werden soll die „Soforthilfe“ aus dem mit 200 Milliarden Euro gefüllten Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aus dem ab Januar auch die Gaspreisbremse für Industriekunden und ab März die Gaspreisbremse für Privatkunden – ein Preisdeckel von 12 Cent je Kilowattstunde für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs – finanziert werden soll. Die Soforthilfe im Dezember soll laut Regierungsangaben die Zeit bis zu der Preisbremse Anfang März überbrücken. Überlegungen der Gaskommission, dass der Staat in den Monaten Dezember, Januar und Februar jeweils ein Drittel der Gas- beziehungsweise Fernwärmekosten übernehmen sollte, hatten die Energieversorger wegen des hohen bürokratischen Aufwands abgelehnt.

Nach Angaben des Energieverbands BDEW werden von den 40,6 Millionen Wohnungen in Deutschland rund 47 Prozent mit Gas beheizt und rund 14 Prozent mit Fernwärme. Von der Dezember-Abschlagszahlung entlastet werden sollen somit 24,7 Millionen Haushalte. Die Hilfe bekommen sollen neben ihnen auch Gewerbekunden, die nicht mehr als 1,5 Millionen Kilowattstunden Gas im Jahr verbrauchen. Wenn in einem Wohnkomplex mit vielen Wohneinheiten der Verbrauch höher liegt, soll aber auch in solchen Fällen der Dezember-Abschlag vom Staat übernommen werden.

Wer wann tatsächlich entlastet wird, hängt maßgeblich davon ab, ob jemand in den eigenen vier Wänden oder zur Miete wohnt. Eigentümer oder Mieter, die für ihre Gastherme direkt einen Vertrag mit dem Versorger haben, bekommen die Entlastung unmittelbar zu spüren. Wer in einem Mehrfamilienhaus mit Zentralheizung lebt, wird erst 2023 entlastet, wenn die Hausverwaltung die Abrechnung über die Betriebskosten des Jahres 2022 erstellt. Mieter sollen aber nach den Plänen des Wirtschaftsministeriums noch in diesem Jahr über die geschätzte Höhe der Entlastung informiert werden. Kommende Woche Mittwoch soll der Gesetzesentwurf vom Kabinett beschlossen werden.