Zwischen China und Russland : Deutsche Unternehmen gefangen in der Abhängigkeit

Was sich momentan in der Weltwirtschaft abspielt, bereitet vielen Managern Kopfzerbrechen. Es sind gleich drei Entwicklungen, deren Effekte sich überlagern: die Spätfolgen der Corona-Pandemie für die globalen Lieferketten, welche zu Verzögerungen führen und die Inflation anheizen, eine immer unberechenbarere chinesische Regierung, deren Weg in die selbst gewählte Isolation durch die Seuche noch beschleunigt wird sowie der Ukrainekrieg, der die Energiekosten im Herzen Europas in ungeahnte Höhen schießen lässt. Jeder einzelne Punkt stellt für sich genommen schon eine gewaltige Herausforderung dar. Zusammengenommen haben sie das Zeug, zur Bedrohung von Wohlstand, Wachstum und Stabilität in Europa und gerade in Deutschland zu werden.

Sahen die Wachstumsprognosen zu Jahresbeginn in Erwartung einer raschen Erholung noch rosig aus, hat der russische Überfall auf die Ukraine mit einem Schlag einen Grundpfeiler des deutschen Wirtschaftsmodells angeknackst: international wettbewerbsfähige Energiepreise, welche die Produktion „made in Germany“ für eine starke Industrie erst rentabel machen.

Derzeit tobt in Europa ein heftiger Streit über ein rasches Energie-Embargo gegen Russland. Unabhängig vom genauen Datum des Ausstiegs aus den russischen Lieferbeziehungen, gilt seine Umsetzung jedoch als sicher. Für die EU wird dies gravierende Folgen haben: Denn schon im bestehenden Szenario für die Energiewende wird der rohstoffarme Staatenverbund bis zum Jahr 2050 rund die Hälfte der benötigten Energie importieren müssen. Nun muss zusätzlich ein großer Teil der eingeplanten fossilen Energieträger ersetzt werden. Im besten Fall treibt dies den Ausbau regenerativer Energien in ungeahntem Tempo voran. An den in Knappheitsmärkten unumgänglichen Preisschüben dürfte dies jedoch wenig ändern.

Mittelständler stärker betroffen

Auf solche Veränderungen müssen vor allem Unternehmen aus energieintensiven Branchen reagieren. BASF-Chef Martin Brudermüller hat schon vor einer Zerstörung der deutschen Volkswirtschaft im Falle eines Gas-Embargos gewarnt. Dabei dürfte der größte Chemiekonzern der Welt noch am ehesten in der Lage sein, auf steigende Preise durch Verlagerung von Teilen seines Geschäfts, etwa an amerikanische Standorte, zu reagieren, wo Energie dauerhaft günstiger bleiben wird. Oder nach China, wo derzeit ein neuer Verbundstandort für rund 10 Milliarden Euro entsteht. Dem Stammwerk in Ludwigshafen drohten dann gravierende Folgen.

Noch härter könnte es mittelständische Unternehmen treffen, die keine Möglichkeiten zur Verlagerung haben. Sie wären in ihrer Existenz gefährdet. Auch wird die Diskussion neuen Schub bekommen, ob in Deutschland weiterhin Stahl und Aluminium produziert werden müssen, obwohl schon die Grundstoffe eingeführt werden müssen. Oder ob der Schwenk zum „grünen Stahl“ nicht gleich in jenen sonnigen Weltregionen stattfinden sollte, in denen auch der dafür nötige Wasserstoff produziert wird.

Politische Warnsignale lange ignoriert

Überlagert wird die Energie-Thematik durch die zweite große Abhängigkeit, in die sich der Westen in den vergangenen Jahrzehnten sehenden Auges begeben hat: in jene von China als wichtigem Lieferanten und gleichzeitig wichtigstem Absatzmarkt. Ähnlich wie im Falle von Putins Russland wurden auch hier lange Zeit politische Warnsignale ignoriert zugunsten traumhafter Margen, die sich im größten Markt der Welt erzielen ließen. Doch scheinen in jüngster Zeit immer mehr Manager zu erkennen, wie schnell sich das Blatt für sie in China wenden kann. Laut einer aktuellen Auswertung des Münchner Ifo-Instituts haben zahlreiche Unternehmen damit begonnen, ihre Abhängigkeit vom Reich der Mitte zu verringern. Selbst Volkswagen-Chef Herbert Diess, der früher in Verhandlungen mit renitenten Betriebsräten gerne darauf verwies, dass jeder im Wolfsburger Stammwerk verteilte Euro in China erwirtschaftet werde, hat längst zur großen USA-Offensive geblasen.

Denn die Lehre aus der aktuellen Lage lautet, ungesunde Abhängigkeiten zu reduzieren. Um Klumpenrisiken zu vermeiden, müssen Lieferantennetzwerke und Absatzwege diversifiziert werden. Der Trend zu regionaler Produktion hat schon seit dem Handelsstreit der Trump-Regierung mit China eingesetzt. Die Erschließung von Märkten in Lateinamerika oder Afrika darf aber kein Lippenbekenntnis bleiben. Zur Flankierung muss die Bundesregierung in Europa auf moderne Freihandelsabkommen dringen. Wenn die Grünen schon der Laufzeitverlängerung von Kohlekraftwerken zustimmen, müssen auch Pseudodebatten um Chlorhühnchen vom Verhandlungstisch gewischt werden. Wie jede Krise bietet auch die jetzige die Chance, daraus zu lernen.