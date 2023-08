Elternzeit für Japaner : Nur sonntags gehört Papi dem Kind

Aktualisiert am

Kein anderes Land bietet Vätern so viel Elterngeld wie Japan. Trotzdem nimmt kaum ein Mann dort die berufliche Auszeit fürs Kind. Kreative Ideen sollen das ändern.

Nur am Sonntag zusammen: Die Woche über arbeiten japanische Väter. Bild: EPA

Auf dem Spielplatz am Tama-Fluss in Tokio ist der Bär los. Kleine Kinder kraxeln eine Miniaturversion des Bergs Fuji hinauf und flitzen auf der anderen Seite wieder herunter. Andere planschen barfuß in einem künstlichen Wasserlauf, dazwischen spielen ein paar Jungs Fangen. Im Schatten einiger Bäume sitzen die Mütter. Väter sind nur wenige zu sehen.

Shino ist um die vierzig und heute zum ersten Mal mit seinem Sohn auf diesem Spielplatz. Heute sei Hirokis vierter Geburtstag, da habe er sich mal einen halben Tag freigenommen, sagt er und zieht dabei konspirativ die Augenbrauen hoch. Die Frage, ob er Elternzeit genommen habe, versteht er nicht so recht. Er schüttelt den Kopf und sagt: „Nein, nein, ich habe ja eine Frau, die ist bloß jetzt gerade zu Hause.“ Aber direkt nach Hirokis Geburt habe er sich vier Tage freigenommen, sagt Shino und zieht wieder die Augenbrauen hoch.