Frankfurter Zeitung 22.10.1922 : Eine machtvolle Hausse an der Börse

Vor einem Lebensmittelgeschäft in Berlin stehen Kunden Schlange und zählen erst einige Zeit Bündel mit Geldscheinen, die durch die Inflation ständig an Wert verlieren, aufgenommen 1925. Bild: picture-alliance / dpa

Vor kaum mehr als Wochenfrist, am 12. dieses Monats, erging die Devisen-Notverordnung des Reichspräsidenten zur Eindämmung des nicht geschäftlichen Devisenbedarfs. Am 12. Oktober stand der Dollar auf 2465 Mark, nachdem am 10. Oktober ein Dollarstand von 3000 Mark um etwas überschritten gewesen war und sich im vorbörslichen Frühverkehr des 12. Oktober ein Abstieg bis auf 2400 Mark gezeigt hatte. Am 20. Oktober erreichte der Dollarpreis den bis dahin noch unerreichten Stand von 4000 Mark.

Es ist sehr schwierig zu sagen, wie sich nach allen vorangegangenen Erfahrungen die Dollarkurve ohne das Dazwischentreten der Devisen-Notverordnung entwickelt hätte, zumal in einer Periode, die, wie kaum eine andere zuvor, von schweren innen- und außenpolitischen Sorgen, von einer unheimlich voranschreitenden Inflation, die in der Steigerung der schwebenden Schuld des Reichs sichtbarsten Ausdruck erhält, erfüllt ist. Die Notverordnung hat jedenfalls recht divergierende Wirkungen ausgelöst.

Als ein Aktivum ist zu buchen, dass der spekulative Notenhandel sozusagen völlig lahmgelegt und dass es in der Tat gelungen ist, die nicht dem legitimen Geschäftsverkehr zwischen Inland und Ausland dienenden Valutenansprüche vom Devisenmarkt bis jetzt in verstärktem Maße fernzuhalten; als ein Aktivum ferner, dass die früher regelmäßig und mit starkem Einfluss auf den Markt beobachteten Wiederanschaffungen der Industrie für die an die Reichsbank abgelieferten Ausfuhrdevisen völlig aufgehört haben oder doch sehr stark zurückgedrängt worden sind.

Diesen Entlastungen des Devisenmarktes stehen aber auf der anderen Seite auch ernste Belastungen gegenüber. Zunächst hat das Erscheinen der Devisen-Notverordnung die unmittelbare Folge gehabt, dass sie den gesamten Besitz der privaten Hand an Auslandsvaluten, soweit er dort zur Wertkonservierung und Vermögensanlage ruht, immobilisierte; die Unmöglichkeit, auf legitimen Wege für diese Zwecke Valuten-Neuanschaffungen vorzunehmen, führte zum Festhalten um jeden Preis. Dadurch wurde eine Quelle verstopft, aus der immerhin ansehnliches Valutenmaterial für den Devisenmarkt seither zur Verfügung gestanden hat.

Sodann aber wollte man auch bemerkenswerte und ungünstige außenwirtschaftliche Folgen der Notverordnung erkennen. Es ließ sich beobachten, dass bei weitgehender Umsatzlosigkeit im innerdeutschen Devisengeschäft starke Markrealisationen im Auslande, und zwar vorwiegend aus ausländischem Besitz, einsetzten und zunächst in wachsendem Maße an Bedeutung gewannen. Das Ausland empfand offenbar die Devisen-Notverordnung als ernste Störung des Marktes der Markwährung, ein Empfinden, das noch dadurch unterstrichen wurde, dass der berufsmäßige deutsche Devisenhandel mehr und mehr durch die sich aus der Verordnung ergebenden Unsicherheiten auf das Devisengeschäft (Arbitrage) in ausländischer Usance, das heißt, auf den Tausch von fremden Währungen untereinander unter weitgehendem Verzicht auf die Benutzung der Markwährung abgelenkt wurde. Aus diesem Störungsgefühl heraus entwickelte sich, unterstützt allerdings durch die recht bedrohliche Versorgungslage in Deutschland, eine sehr bedeutende Abgabe der Reichsmark im Ausland, die nur schwer und nur unter scharf fallenden Markpreisen Aufnahme fand.

Ausgeprägte Hausse-Tendenz

Jedenfalls hat das Zusammentreffen der seit dem Zeitpunkt des Erlasses der Devisen-Notverordnung wirkenden ungünstigen Einflüsse den erhofften Erfolg der Verordnung sehr beeinträchtigt und im besten Falle nicht mehr als eine Abbremsung der Tiefentwicklung der Mark gezeitigt. Dazu hat sicherlich beigetragen, dass die Devisen-Notverordnung allgemein als ein finanztechnisch und wirtschaftspolitisch ungenügend durchdachtes Stückwerk, als ein krampfartiger Hilfsversuch in der Notzeit vor diesem Winter beurteilt wurde, der für sich allein – zumal angesichts der Lücken, die die Verordnung lässt –, wenig aussichtsreich erscheint.