Unglück : Eine eingestürzte Brücke schockiert China

Ein Land ringt um Fassung: Weil in einer wohlhabenden Region eine Brücke unter und über den Autos zusammenbrach, zweifelt die Nation wieder mal an sich selbst – vom NBA-Skandal spricht kaum noch jemand.

Es waren angsterregende Bilder, die am Donnerstagabend von Wuxi aus um die Welt gingen. Um etwa sechs Uhr abends, mitten zur Hauptverkehrszeit, in der die Pendler vom Büro und von der Schicht nachhause fuhren, stürzte auf der fast 5000 Kilometer langen Nationalstraße 312 eine Brücke ein. Auf ihr hatten sich die Autos und LKW nach Schanghai eingereiht, das zwei Fahrstunden entfernt lag.

Die Brücke begrub ein parkendes Auto, in dem niemand saß. Zwei weitere Autos, die unter ihr hindurchfuhren, waren mit Menschen besetzt. Das Bild eines MG, von dem unter der heruntergestürzten Brücke nur noch die gelbe Kühlerhaube mit dem Nummernschild der Provinz Jiangsu zu sehen war, in der Wuxi liegt, wurde millionenfach in den sozialen Netzwerken der Nation geteilt.

Drei Autos, die auf der Brücke fuhren, stürzten in die Tiefe. Auch zwei LKW fielen hinab. Nach der Aussage der Transportbehörde von Jiangsu soll zumindest einer davon überladen gewesen sein. Sie begruben die Fahrzeuge unter der Brücke und töteten drei Menschen. Zwei weitere sind verletzt.

Der NBA-Tweet scheint vergessen

Am Freitagmorgen danach gibt es in Chinas sozialen Netzwerken nur noch ein Thema: wie kann das sein? Kaum noch jemand in der Milliardennation spricht vom Skandal um einen mit Hongkongs Protestbewegung solidarisierenden Tweet eines NBA-Managers und der anschließenden Weigerung der amerikanischen Basketballliga, sich dafür beim chinesischen Volk zu entschuldigen.

Der aufflammende Patriotismus, der noch tags zuvor durch die sozialen Netzwerke gejagt war und dazu geführt hatte, dass in Schanghai und anderen Städten Kranwagen NBA-Schilder von den Laternenpfählen entfernten, Wandmalereien an Basketballplätzen mit NBA-Logos mit weißer Farbe überstrichen wurden und Fans vor laufender Kamera ihre teuren Eintrittskarten für das abendliche Spiel der L.A. Lakers gegen die Brooklyn Nets in Schanghai zerrissen, er ist gewichen einer allgemeinen Verunsicherung.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Brücke einstürzt in China. Im Juli vergangenen Jahres hatte im Dorf Langgan nahe Hangzhous in der Provinz Zhejiang, dem Sitz des Internetkonzerns Alibaba, eine eingestürzte Brücke den Tod von acht Menschen verursacht und drei schwer verletzt. Weil es windig gewesen war, hatten Dorfbewohner unter dem Bauwerk Zuflucht vor dem Regen gesucht und gerieten in eine tödliche Falle.

Die Nation zweifelt

2011 brachen innerhalb von nicht einmal drei Wochen gleich vier Brücken im Land zusammen und töteten insgesamt 23 Menschen. Die letzte davon stand in der Hauptstadt Peking. Ein LKW, der Sand mit dem Gewicht von 160 Tonnen geladen hatte, war über das Bauwerk gefahren, das nur für ein Gewicht eines Viertels dieser Summe ausgelegt war.

Dass nun wieder in einer als besonders entwickelt und wohlhabenden Region Chinas ein Bauwerk einfach so zusammenbricht, lässt die Nation wieder einmal zweifeln. Jedes Mal, wenn im Land eine Katastrophe passiert, ist von Patriotismus nur noch wenig zu spüren. Stattdessen bricht sich in persönlichen Gesprächen, vor allem aber in den Kommentaren im Internet Misstrauen gegenüber einem politischen System Bahn, das auch trotz weitreichender Antikorruptionskampagnen bis heute bei vielen Menschen Sinnbild ist für die an vielen Stellen vorzufindende Abwesenheit von Recht und Ordnung.

Im Jahr 2003 hatte der Bau der Brücke in Wuxi begonnen. Zwei Jahre später war sie fertig gestellt. Die „rasante Entwicklung Chinas“ habe dazu geführt, dass man keiner gebauten Straße vertrauen könne, lautet ein viel beachteter Kommentar auf Weibo, Chinas Gegenstück zum Kurznachrichtendienst Twitter.

Andere stellen die Unfähigkeit der Behörden infrage, überladene LKW aus dem Verkehr zu ziehen. Deren Fahrer müssten „härter bestraft“ werden, schreibt ein Nutzer. „Das sind alles potentielle Mörder!“

Dass die Tragödie sich nicht im fernen Westen des Landes ereignete, der als unterentwickelt gilt, verstört die Chinesen zutiefst. Im Jahr 2008 hatte in der südwestlichen Provinz Sichuan geschätzt 70.000 Menschen getötet. Bis heute gilt die Katastrophe in China als Sinnbild für Pfusch am Bau, der lebensgefährlich werden kann. Laut Schätzung der Zentralregierung waren während des Erbbebens 7000 Klassenzimmer in miserabel errichteten Schulhäusern während des Bebens zusammengebrochen und hatten Kinder unter den Trümmern begraben.

Dass auf einer Straße von Wuxi nach Schanghai, zwei der reichsten Städte Chinas, nun plötzlich auch die Stützpfeiler einstürzen, hat dazu geführt, dass viele Chinesen auf lange Autofahrten verzichten wollen. „Ich kann es nicht glauben, dass in einer der am meisten entwickelten Regionen die Fahrer immer noch versuchen, ihre LKW zu überladen, um ein wenig mehr Geld zu verdienen“, lautet einer der Kommentare im Netz.

Dort findet vor allem ein Details des Unfalls große Beachtung: dass die Fahrer der teuren Autos unter den Brückenteilen begraben wurden – während ein Mann auf einem Lastenfahrrad diesen gerade so eben entkommen konnte.