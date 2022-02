Das Kitzbühl-Bravado passt nicht so recht zu seiner direkten Umgebung. Die Pistenlandschaft gleicht eher der eines großen Mittelgebirges. Die Sessellifte, die quälend langsam den Berg hinauffahren, stammen meist aus einer Zeit, in der die deutsche Ski-Legende Markus Wasmeier Erfolge feierte. Geschwindigkeit nehmen sie vor allem dann auf, wenn sie den Wintersportlern in die Kniekehlen jagen, oder in die Waden.

An klaren Tagen werden diese dann mit einem Blick aufs Mittelmeer belohnt – und auf Beirut, über dem eine abgasgraue Dunstglocke liegt, die sich zu einem großen Teil aus den Abgasen der Stromgeneratoren speist. Es ist eine Erinnerungshilfe, dass es unterhalb der Smoggrenze anders aussieht. Dort können sich viele die einfachsten Dinge nicht mehr leisten und ersticken am alltäglichen Überlebensdruck.

Wer an einem Samstag im „Le Montagnou“ einkehrt, könnte denken, die Welt sei in Ordnung. Vor dem Restaurant drängen sich Geländewagen. Hin und wieder parken hier Ferraris. Drinnen sind Tische voll besetzt, Reservierungen schwer zu bekommen. Tony Saade steht hinter der Bar, schenkt Rotwein nach, plaudert mit Gästen. Er hat sein Handwerk an einer Hotelfachschule in Frankreich gelernt, als Chefkoch in Restaurants in Toulouse und in Les Deux Alpes gearbeitet, bevor er 1996 zurückkehrte.