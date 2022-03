Ein Balance-Akt : Krieg der Worte

Lassen Sie uns über Sprache reden, liebe Leserinnen und Leser. Unsere Kinder lernen jetzt Begriffe kennen, die bisher für sie bedeutungslos waren. Krieg. NATO. Abrüstung. Appeasement. Luftschutzbunker. EU-Außengrenzen. Fliegeralarm. Amphibienfahrzeuge. Zivilisten. Atomwaffensperrvertrag. Kalter Krieg. Wehrpflicht. Meltdown.

Die Liste ließe sich locker bis zum Ende dieses Textes fortführen. Lauter Vokabeln, die die Jugend, so sie denn aufgepasst hat, aus Geschichtsbüchern kennt. Kapitel „Nachkriegsgeschichte“. Und damit, wie unser Nachwuchs sagen würde, „total 20. Jahrhundert“. Jetzt aber füllen die Begriffe sich ratzfatz mit Bedeutung. Ein Semantik-Crashkurs. Tag für Tag kommen neue Wörter hinzu, die wir Eltern in unseren Köpfen ganz weit nach hinten gepackt haben. War nicht alles so schön ruhig hier? Ein paar Lichterketten, und alles bleibt friedlich.

„A global bunch of kids“

Das ging gut, bis Putin beschloss, die Ukraine zu überfallen. Jetzt müssen wir unserem 15-Jährigen erklären, was da passiert und was das bedeutet – für die Ukrainer, für ihn, für uns, für die Welt. Der Bub hockt in England im Internat – mit Jungs und Mädels aus der Ukraine, Russland, Polen, China, dem Baltikum, England, Frankreich, Schweiz, Amerika. A global bunch of kids. Krieg war weit weg für ihn, ein Begriff der Beatles und der Spielkonsolen. Jetzt bombardiert (wie militaristisch unsere Sprache doch ist . . .) er uns mit Fragen: „Kommt der Krieg auch nach Deutschland oder England?“, „Wird Putin Atomwaffen einsetzen?“, „Wie wahrscheinlich ist ein Weltkrieg?“. Wobei es laut Putin keinen Krieg gibt. Keine zivilen Opfer. Nur eine „militärische Spezialoperation“. Klein und gerechtfertigt. Minimalinvasiv und unblutig.

Auch Sprache ist Teil des Kriegs: Der Angriffskrieg hier heißt „Friedensmission“ dort. Im Internat reden sie wenig darüber. „Wir wissen nicht, wie, mit welchen Worten.“ Was mich an Hugo von Hofmannsthal vor über 100 Jahren erinnert. Da zerfiel dem Dichter die Welt in lauter Einzelteile, er vermochte sie mit Sprache nicht mehr zu beschreiben, weil ihm die Worte zerfielen „im Munde wie modrige Pilze“. Bleiben wir also dabei: Ein Angriffskrieg ist ein Angriffskrieg ist ein Angriffskrieg.