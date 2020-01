Diskussion um das Tierwohl : Die nächste Steuerkeule

Aktualisiert am

Niedersachsen fordert eine Sondersteuer auf Fleisch, damit die Bedingungen in den Ställen besser werden. Die Bundeslandwirtschaftsministerin bremst – aus gutem Grund.

Ein Ruhrtaler Freilandschwein steht in seinem Freigehege. Bild: dpa

Mehr Platz, mehr Auslauf, besseres Futter: Zwar geht es Schweinen, Hühnern und Rindern auf Bio-Bauernhöfen besser, allerdings wollen bislang nur die wenigsten Verbraucher die höheren Kosten dafür bezahlen. Der Bio-Anteil am Fleischabsatz liegt bei gerade einmal zwei Prozent. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat deshalb jetzt eine Sondersteuer zur Finanzierung besserer Tierhaltung angeregt, sich aber sogleich eine Absage von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) eingehandelt. Die verweist auf das geplante staatliche Tierwohllabel, das in diesem Jahr kommen soll.

Dass ausgerechnet die niedersächsische Landwirtschaftsministerin die Debatte um eine Fleischsteuer anstößt, verwundert nicht: In dem Bundesland gibt es besonders viele Betriebe in der Geflügel- und Schweinemast, entsprechend groß ist die Nitrat-Belastung des Grundwassers, was seit Jahren zu Streit mit der EU-Kommission führt. „An der Ladenkasse, das wissen wir, wird es freiwillig nicht bezahlt. Da brauchen wir gar nicht drauf zu setzen“, sagte Otte-Kinast der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, und weiter: „Wir brauchen vermutlich eine Sondersteuer.“

Unterstützung erhielt Otte-Kinast von ihrem Ressortkollegen in Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD). Er verwies auf ein Gutachten des Agrarbeirats der Bundesregierung, wonach eine gesellschaftlich akzeptierte Nutztierhaltung Mehrkosten von drei bis fünf Milliarden Euro nach sich zöge. Diese Mehrkosten müssten Gesellschaft und Staat gemeinsam stemmen, so Backhaus. Das könne „gegebenenfalls auch neue Steuereinnahmen“ bedeuten.

Das wäre rechtlich nicht möglich

Klöckner konterte am Montag in Berlin: Das Geld für bessere Haltungsbedingungen „muss nicht automatisch aus zusätzlichen Steuern oder Steuererhöhungen kommen“. Sie verwies auf das geplante staatliche Tierwohlkennzeichen, das die Verbraucher ermuntern soll, kein Fleisch mehr von Betrieben zu kaufen, die nur die gesetzlichen Mindeststandards erfüllen. „Dänemark ist diesen Weg gegangen und hat bereits eine Marktdurchdringung von 20 Prozent“, sagte Klöckner. Das deutsche Logo soll in diesem Jahr kommen.

Landwirte und Händler sollen allerdings selbst entscheiden können, ob sie mitmachen oder nicht. Daran stört sich die SPD, die ein verpflichtendes Label fordert. Klöckner argumentiert, dass dies nach EU-Recht nicht möglich sei. Der Bauernverband reagierte skeptisch auf den Vorstoß aus Niedersachsen. Vizepräsident Werner Schwarz bezeichnete die Forderungen nach einer Fleischsteuer als „zu kurz gesprungen“. Das Geld für bessere Tierhaltung müsse am Markt zusammenkommen. Schwarz betonte auch, dass es nach wie vor bau- und umweltrechtliche Hürden gebe, wenn Landwirte Ställe tiergerecht umbauen wollten.

Die Forderungen nach einer höheren Steuer auf Fleisch kommen immer wieder, nicht nur mit Blick auf das Tierwohl, sondern auch wegen des Klimaschutzes. Die agrarpolitischen Sprecher von SPD und Grünen hatten sich im vergangenen Sommer dafür ausgesprochen, den Mehrwertsteuersatz für Fleisch von sieben auf 19 Prozent zu erhöhen. Das Bundesfinanzministerium stellte daraufhin jedoch klar, dass es rechtlich nicht möglich wäre, die Einnahmen aus einer höheren Mehrwertsteuer für Fleisch gezielt für mehr Tierwohl auszugeben. Es gelte der Grundsatz der „Gesamtdeckung“. Soll heißen: Alle Steuereinnahmen fließen in einen Topf und aus selbigem für alle Vorhaben wieder heraus.