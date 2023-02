Aktualisiert am

Das Land am Mekong ist Managers Lieblingsland. Nun aber greift die Partei durch. Bundespräsident Steinmeier sagt seine Reise ab, Investoren sind verunsichert.

Auf der Webseite des gewöhnlich gut informierten Ostasia­tischen Vereins wird sie bis heute noch beworben: Die „Vietnam/Malaysia-Reise Bundespräsident Steinmeier“. An Mitreisenden hätte kein Mangel geherrscht – ist Vietnam doch der interessanteste Standort in Südostasien, nicht nur für jene Manager, die einen ersten Ausgleich zu China suchen. Doch war Frank-Walter Steinmeier über Nacht sein Gegenüber in Hanoi abhanden gekommen: Der vietnamesische Präsident Nguyen Xuan Phuc wurde vor dem Tet-Fest zum Jahr der Katze Mitte Januar aus dem Amt gedrängt. Damit fiel der für diesen Donnerstag geplante hohe deutsche Be­such aus.

Dafür wächst die Liste der Fragen. Denn das Absetzen eines Präsidenten ist auch in Südostasien – trotz der Putsche der Generäle in Thailand und Myanmar (Burma) – alles andere als alltäglich. Zumal nicht nur der Präsident des Landes der hundert Millionen Menschen von der kom­munistischen Parteispitze geschasst wurde, sondern mit Pham Binh Minh und Vu Duc Dam auch noch gleich zwei der vier stellvertretenden Ministerpräsidenten wegen Korruptionsvorwürfen zurück­traten. Es ging um Vorteilsnahme während der Covid-Pandemie und Rückholflüge für begüterte Landsleute, für die angeblich 49.000 Dollar Bestechungsgeld je Ma­schine fällig waren.