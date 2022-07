8 Prozent mehr Gehalt : Die IG Metall schraubt ihre Lohnforderung hoch

Der Vorstand der IG Metall besiegelt an diesem Montag, was deren Tarifkommissionen kürzlich schon beschlossen haben: eine Lohnforderung von 8 Prozent für die 3,8 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. Da es um Lohnverhandlungen im größten Tarifbereich der deutschen Wirtschaft geht, setzt die Gewerkschaft damit einen wichtigen Bezugspunkt für die gesamte Lohnpolitik in inflationären Zeiten. Und es ist festzustellen: Während die von riesiger Aufmerksamkeit begleitete „konzertierte Aktion“ des Bundeskanzlers noch an der Frage laboriert, was eigentlich ihr Ziel sein könnte, geht die IG Metall voran.

Das ist nicht unanständig. Es ist ihr gutes Recht, die Lohntarifverträge mit den Arbeitgeberverbänden zum Ende der Bindungsfrist im September zu kündigen und Neuverhandlungen zu fordern; auch mit der Begründung, dass die Lebenshaltungskosten ihrer Mitglieder enorm gestiegen seien. So läuft Tarifpolitik – egal, was sich die Regierung, ihre Berater und Begleiter oder die Arbeitgeber jetzt wünschen. Allerdings begibt sich die IG Metall damit tarifpolitisch auf riskante Fahrt.

Die 8 Prozent liegen selbst an der Oberkante dessen, was ihr Vorstand mit seinem Empfehlungskorridor von 7 bis 8 Prozent für die innergewerkschaftliche Debatte vorgegeben hatte. Und sie liegen erstaunlich dicht bei jenen 8,2 Prozent, die die IG Metall im Frühjahr im kleinen Bereich der Stahlindustrie verlangt hatte – damals mit der relativierenden Erklärung, es gebe dort eine Sonderkonjunktur. Die Aussichten für die übrige Industrie haben sich seither alles andere als verbessert.

Angstwort „Lohn-Preis-Spirale“

Doch unter dem Eindruck anhaltender Inflation, des erwarteten Heizkostenschocks und der (milde gesagt) unsortierten politischen Debatte rund um die „konzertierte Aktion“ ist der Erwartungsdruck unter den IG-Metall-Mitgliedern weiter angewachsen. Ohne den begrenzenden Einfluss der Vorstandsempfehlung wäre die Forderung wohl noch höher ausgefallen.

Seltsamer als das Verhalten der IG Metall ist allerdings, wie auf der politischen Bühne der Eindruck entstehen konnte, über Abläufe von Tarifrunden entscheide ein Dialogkreis von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Kanzler. Ein inflationärer Gebrauch des Angstworts „Lohn-Preis-Spirale“ trug dazu bei, verstärkt durch destruktives Hantieren mit der Idee, dass die Politik tarifliche Einmalzahlungen an Arbeitnehmer doch steuerfrei stellen solle. Zum Dank würden dann die Gewerkschaften niedrigere Lohnforderungen zusagen – so die abwegige Erwartung.

Sie ist umso abwegiger, als nicht einmal Konsens darüber besteht, wo denn die Grenze zwischen „niedrigen“ und „hohen“ Lohnforderungen verläuft. Die Regierung selbst erhöht gerade den gesetzlichen Mindestlohn um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und zeigt keinerlei Sorge, dass dies den Preisauftrieb verstärken oder betroffene Unternehmen überfordern könnte. Dagegen wirken die 8 Prozent der IG Metall geradezu bescheiden.

Existenzielle Belastungen abfedern

Doch für Industriebetriebe, deren Energie- und Rohstoffkosten sich vervielfachen, sieht es anders aus. Zwar lässt sich den Beschäftigten derzeit schwerlich eine Lohnpolitik vermitteln, die sich streng auf den mageren Produktivitätsfortschritt beschränkt; erst recht nicht mit der abstrakten Begründung, dass jeder Schritt mehr die Unternehmen zu neuen Preiserhöhungen anzustiften drohe. Unternehmen aber lässt sich keine Lohnpolitik vermitteln, die ohne Rücksicht auf Geschäftsaussichten allein den Kaufkraftwünschen ihrer Mitarbeiter folgt.

Der Zielkonflikt ist kompliziert. Er wird aber nicht einfacher, wenn die Verantwortung dafür schleichend von den Tarifparteien zur Regierung diffundiert. Der wirksamste Begrenzer überhöhter Erwartungen auf Gewerkschaftsseite ist seit jeher die Wahrnehmung ökonomischer Risiken durch die Beschäftigten in ihrem Betrieb. Denn sie begrenzt deren Streikbereitschaft, was wiederum die Kompromissfähigkeit der Gewerkschaftsführung erhöht. Leider hat die Politik diese Mechanismen wohl längst auf unsichtbare Art verzerrt: Sie fördert seit Jahren die Erwartung, dass der Staat nicht nur in Notlagen wie einer Energiekrise helfend einspringen werde, sondern – mit Kurzarbeitergeld und Subventionen – bei fast jeder Gefahr für Arbeitsplätze. Anstatt über „konzertierte Aktionen“ in die Tarifrunden hineinzufunken, täte die Regierung gut daran, sich auf sozialstaatliche Kernaufgaben zu konzentrieren.

Für Privathaushalte geht es darum, existenzielle Belastungen durch Energiepreisschübe abzufedern, und zwar strikt nach objektiver Bedürftigkeit, nicht Branchen- oder Gewerkschaftszugehörigkeit. Politisch und fiskalisch ist das anspruchsvoll genug. Und falls die Regierung trotzdem darauf brennt, tarifpolitische Kompetenz zu zeigen – dafür eignet sich die kommende große Lohnrunde im öffentlichen Dienst.