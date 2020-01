F.A.Z. exklusiv : Deutsche Maschinenbauer warnen vor China

Viele Jahre waren Deutschlands Maschinenbauer ausgesprochen China-freundlich. „Wir brauchen nicht mehr Schutz vor China“, hatte der Präsident des Branchenverbands VDMA, Carl Martin Welcker, noch im Herbst 2018 gesagt und damit den Kurs von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kritisiert. Doch nun geht auch diese für die deutsche Volkswirtschaft so wichtige Branche auf Distanz zu einem ihrer wichtigsten Handelspartner, wie ein bislang unveröffentlichtes Grundsatzpapier zeigt, das der F.A.Z. vorliegt.

Unter der Überschrift „Wettbewerber China – Handelspolitische Instrumente neu ausrichten“ schlägt der Verband ungewohnt kritische Töne an und rät zu einem schärferen Einschreiten der Politik. „China ist aufgrund seiner politisch gesteuerten Wirtschafts- und Investitionspolitik ... kein internationaler Investor wie jeder andere“, heißt es darin, und: Es wachse die Erkenntnis, „dass das bis heute geduldete Ungleichgewicht, beispielsweise im Marktzugang, nicht hinnehmbar ist“. Der Verband appelliere deshalb „an Deutschland und die EU, ihre handelspolitischen Instrumente zu überprüfen und – wo notwendig – den neuen Gegebenheiten im Verhältnis zu China anzupassen.“

Die neuen Gegebenheiten, damit meint der VDMA vor allem die staatlichen Subventionen, mit denen die Regierung in Peking die Expansion chinesischer Unternehmen im Ausland forciert. Hintergrund ist die Strategie „China 2025“, mit der China in zehn Branchen wie dem Auto- oder Roboterbau Weltmarktführer werden will. „Die Chinesen verfolgen ein unfaires Spiel. Sie können hier weitgehend frei investieren, wir dort aber nicht“, kritisiert Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des VDMA. „Und die Hürden werden nicht weniger, sondern mehr.“

Kurswechsel bei öffentlichen Aufträgen

Seine Forderung an die Politik lautet deshalb: „Wir müssen schärfer prüfen, ob die chinesische Regierung eine Übernahme mit Subventionen forciert. Und in solchen Fällen ganz deutlich sagen: so nicht.“ Auch bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen wünscht er sich einen Kurswechsel. „Unsere Mitglieder verlieren immer wieder Aufträge an die Chinesen, weil diese Angebote machen, zu denen unsere Unternehmen noch nicht einmal das Material kaufen können“, sagt Brodtmann. Solche Angebote sollten staatliche Auftraggeber künftig ablehnen, legt das Positionspapier nahe und verweist auf den Bau der Peljesac-Brücke in Kroatien. Für das rund 360 Millionen Euro teure Projekt hatte das chinesische Staatsunternehmen CRBC den Zuschlag bekommen. Die EU kommt für 85 Prozent der Gesamtkosten auf.

Vor einem Jahr hatte schon der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) eine härtere Gangart der Politik gegenüber China gefordert. Das Land werde keine freiheitliche Marktwirtschaft mehr, konstatierte der Verband, vielmehr etabliere es ein eigenes Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell und sei deshalb ein „systemischer Wettbewerber“.

Das Wirtschaftsministerium hat erst im November eine weitere Verschärfung der Investitionsprüfungen angekündigt. Schon seit einiger Zeit kann die Bundesregierung Beteiligungen ausländischer Investoren in der kritischen Infrastruktur – dazu zählen etwa Stromnetze und die IT-Sicherheit – schon von einer Schwelle von 10 Prozent an prüfen und gegebenenfalls untersagen. Mit der jetzt geplanten Novelle soll dies auch in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik, Halbleiter, Biotechnologie und Quantentechnologie möglich sein. Hintergrund ist die Übernahme des Augsburger Roboterherstellers Kuka durch den chinesischen Midea-Konzern im Jahr 2016, die mancher in Berlin verhindert hätte.

Das zehrt an den Nerven

Diesen Vorstoß von Altmaier sieht Brodtmann jedoch kritisch. „Roboter gefährden nicht die nationale Sicherheit“, sagt er. „Hätte der deutsche Steuerzahler allen Ernstes mehr als 4 Milliarden Euro für Kuka zahlen sollen? Das kann nicht die Lösung sein.“ Auch in der Diskussion über die Beteiligung des chinesischen Huawei-Konzerns am Aufbau des deutschen 5G-Netzes rät Brodtmann zu mehr Gelassenheit. „Wir sind da bei der Kanzlerin: Gleiche Spielregeln für alle, aber kein Vorabausschluss von Anbietern aus einem bestimmten Land.“

Eine Gruppe von Unions-Abgeordneten um den Außenpolitiker Norbert Röttgen (CDU) dringt dagegen darauf, chinesische Anbieter von vornherein auszuschließen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat zuletzt Bereitschaft signalisiert, den Huawei-Kritikern zumindest etwas entgegenzukommen. Die Maschinenbauer beschäftigt dagegen mehr, wie sich die Bedingungen für deutsche Geschäftsleute in China verschlechtern. „Dass man im Visaverfahren jetzt frühere Arbeitgeber, die Familiengeschichte und das Gehalt offenlegen muss, sehen wir sehr kritisch. Einige Mitarbeiter von Unternehmen weigern sich mittlerweile, noch nach China zu reisen“, berichtet Brodtmann.

Auch die Schwierigkeit, aus dem Reich der Mitte westliche Internetseiten zu erreichen und das Sozialpunkte-System, das bald auch für Unternehmen gelten soll, zehrten an den Nerven. „Es gibt mittlerweile Unternehmen, die sagen: Wir bleiben zwar in China, aber wir werden unser Engagement dort nicht mehr ausbauen“, sagt Brodtmann. Mit Spannung erwarten Wirtschaft und Politik den EU-China-Gipfel Mitte September in Leipzig. Die Hoffnung ist, dass dort ein Durchbruch über das Investitionsabkommen erreicht wird, über das beide Wirtschaftsräume seit 2013 verhandeln.