Laut Schätzung : Deutsche Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 1,8 Prozent

Die Erholung von der Corona-Krise hält an. Die Wirtschaftsleistung ist im Sommer weiter gewachsen, aber liegt noch unter dem Vorkrisenniveau.

Die deutsche Wirtschaft ist im Sommer trotz Lieferengpässen auf Wachstumskurs geblieben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September um 1,8 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Freitag per Schnellschätzung mitteilte. Zum Vorjahresquartal ist es ein Plus von 2,5 Prozent. Allerdings liegt die Wirtschaftsleistung damit noch immer 1,1 Prozent unter dem Niveau im vierten Quartal 2019, der Vergleichszeitpunkt von vor der Corona-Pandemie.

Damit setzt sich die Erholung immerhin fort. Im zweiten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt nach neuen Berechnungen um 1,9 Prozent gewachsen. Das weitere Wachstum im dritten Quartal 2021 wurde laut ersten vorläufigen Berechnungen vor allem von höheren privaten Konsumausgaben getragen.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht wenig Hoffnung auf einen nachhaltigen Aufschwung. „Anhaltende Materialengpässe und steigende Energie- wie Rohstoffpreise versetzen dem Erholungsprozess auch im dritten Quartal einen Dämpfer“, sagte Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Zusätzlich zu den Lieferkettenschwierigkeiten würden auch Strukturwandel und Fachkräftemangel das Wachstum hemmen. Das Vorkrisenniveau werde erst wieder in einem Jahr erreicht.

Das Münchner Ifo-Institut schätzt die bislang durch Lieferengpässe ausgelösten Wertschöpfungsverluste in der deutschen Industrie auf knapp 40 Milliarden Euro. Das bedeutet einen Wohlstandsverlust von rund einem Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung Deutschlands in einem Jahr. Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser spricht von einer absurden Lage: „Trotz voller Auftragsbücher schrumpft seit Jahresbeginn die Produktion in der Industrie. Sie erlebt eine Flaschenhals-Rezession“, sagte er. Das schadet der gesamten Wirtschaft. Für das vierte Quartal rechnet das Institut noch mit einem Wachstum von 0,5 Prozent statt bislang 1,3 Prozent.

Die Bundesregierung hat in dieser Woche ihre Konjunkturerwartung deutlich gestutzt. Nach dem coronabedingten Einbruch des Bruttoinlandsprodukts 2020 erwartet sie jetzt für dieses Jahr noch ein Wachstum von 2,6 Prozent. Im April war sie noch einem Plus von 3,5 Prozent ausgegangen. Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte, dass die Wirtschaft angesichts der aktueller Lieferengpässe und hoher Energiepreise nicht den erhofften „Schlussspurt“ hinlegen werde. Im kommenden Jahr soll die Wirtschaft deutlich an Fahrt aufnehmen. Für 2022 rechnet die Bundesregierung nun mit einem Wachstum von 4,1 Prozent statt wie bisher 3,6 Prozent.

Ausführliche Ergebnisse für das dritte Quartal gibt das Statistische Bundesamt am 25. November bekannt.