US-Hilfen für grüne Produkte : Der Subventionswettlauf beginnt

Eigentlich wollte die EU-Kommission erst nach dem europäisch-amerikanischen Handels- und Technologierat am Montag bei Washington Bilanz ziehen, wie es im Streit um das amerikanische Subventionsprogramm für grüne Produkte weitergeht. So hatte sie es vor sechs Wochen angekündigt. Nun aber hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das am Sonntag in einer Rede faktisch vorweggenommen und eine europäische Antwort auf den „Inflation Reduction Act“ (IRA) skizziert. Damit dass US-Präsident Joe Biden auf die Bedenken der EU noch eingeht, rechnet trotz dessen Zusicherungen an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron Ende vergangener Woche offenkundig niemand mehr.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Der IRA stellt von 2023 an 369 Milliarden Dollar Zuschüsse und Steuererleichterungen für Energiesicherheit und Klimaschutz bereit – die zum Großteil daran geknüpft sind, dass die geförderten Waren in den USA gefertigt werden. Das gilt für die Prämien für den Kauf von Elektroautos bis zu Vorprodukten für Windkraftanlagen. 231 Milliarden Dollar des Pakets verstoßen nach Kommissionsschätzungen gegen die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO). Die Sorge ist groß, dass Unternehmen Investitionen nach Amerika verlagern und die EU im Wettbewerb zurückfällt. Das schwedische Unternehmen Northvolt etwa hat den Bau einer Batteriefabrik in Schleswig-Holstein unter Verweis auf den IRA in Frage gestellt.

Europa mit eigenem Fonds

Von der Leyen hat deshalb nicht nur abermals einen eigenen neuen EU-Fonds ins Spiel gebracht. Bereits in ihrer Rede zur Lage der EU im September hatte sie einen „Souveränitätsfonds“ gefordert. Sie hat sich zudem für eine weitere Lockerung der Regeln für Staatshilfen ausgesprochen, weg von der Förderung von Spitzentechnologie, hin zur Massenproduktion „grüner Produkte“. Überraschend ist beides nicht. Immer wieder hat von der Leyen zuletzt – getrieben von Frankreich – neue EU-Schulden angeregt, ob zur Unterstützung der Ukraine, der Entkopplung von den russischen Gaslieferungen oder wie nun um die Wettbewerbsfähigkeit der EU angesichts von hohen Energiepreisen und IRA aufrechtzuerhalten.

Die strengen EU-Regeln für Staatshilfen wiederum wendet die Kommission seit langem nicht mehr strikt an und hat mit dem „EU Chips Act“ – unterstützt auch von Deutschland – den Weg für noch großzügigere Hilfen frei gemacht.

Konkrete Zahlen nennt von der Leyen nicht. Auch die im Oktober angekündigte Bedarfsanalyse der für den Entkopplung von Russland nötigen Mittel steht weiter aus. Tatsächlich ist unter den Mitgliedstaaten umstritten, ob die EU überhaupt einen neuen Fonds braucht. Frankreich ist seit langem dafür. Entsprechend lobte Finanzminister Bruno Le Maire am Montag von der Leyen vor einem Treffen der Eurogruppe. Wenn die EU zwischen China und den USA bestehen wolle, müsse sie alle finanziellen Mittel bereitstellen.

Deutschland und die Niederlande verweisen indes regelmäßig darauf, dass aus dem 800 Milliarden Euro schweren Corona-Aufbaufonds Mittel in dreistelliger Milliardenhöhe nicht abgerufen sind. Finanzminister Christian Lindern (FDP) sagte, ein Souveränitätsfonds dürfe nicht ein neuer Anlauf für eine gemeinsame Schuldenaufnahme sein. „Dass wäre nur die immer gleiche Lösung auf der Suche nach immer neuen Anlässen.“

Ökonomen warnen

Auch Ökonomen warnen vor hektischen Gegenreaktionen und werben für mehr Gelassenheit. Die Dimension des IRA sei weit weniger dramatisch, als es auf den ersten Blick scheine, betont Holger Görg vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Das Paket sei auf einen Zeitraum von zehn Jahren angelegt. Die finanziellen Anreize für Investitionen in grüne Technologien entsprächen weniger als zwei Promille der amerikanischen Wirtschaftsleistung. Allein der auf nur sieben Jahre angelegte Corona-Aufbaufonds sei, bezogen auf die Wirtschaftsleistung, viel größer. Vor allem aber hat Görg Zweifel, dass überhaupt ein Exodus europäischer Investitionen droht. Die USA hätten in den vergangenen Jahren stark an Attraktivität für ausländische Investitionen eingebüßt. Auch die starke Reduzierung der Unternehmenssteuer von 35 auf 21 Prozent 2017 habe daran nichts geändert. Das deute auf tiefergehende Schwierigkeiten hin, die durch finanzielle Anreize nicht gelöst werden könnten.

Kritik an von der Leyen kommt auch aus dem EU-Parlament. „Ich halte nichts davon, jetzt die gleichen Waffen aus dem Keller zu holen und unserseits die internationalen Handelsregeln zu brechen“, sagt der Vorsitzende des Handelsausschuss Bernd Lange (SPD). „Wildes Subventionieren mit der Gießkanne löst das Problem nicht und wir können angesichts der finanziellen Ressourcen sowieso nicht mit den USA mithalten.“ Unterstützung erhält von der Leyen indes von den Grünen. „Legen wir keinen europäischen Finanzwumms auf den Tisch, wird nicht Europa das Rennen um die Spitzentechnologie der Zukunft gewinnen, sondern die USA oder China“, sagt der Abgeordnete Michael Bloss.

In den Vereinigten Staaten gibt man sich angesichts neuer europäischer Subventionsprogramme demonstrativ gelassen. Mehr als ein Schulterzucken habe die Kommission dafür bisher nicht geerntet, sagen EU-Diplomaten. Auch eine Klage von der WTO dürfte Washington kaum schrecken. Mit einem schnellen Ergebnis ist in diesem Fall nicht zu rechnen.