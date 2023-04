Immer wenn die ganz Großen dieser Erde ihren Konferenzmarathon in Asien antreten, wachsen in den Metropolen die Bauzäune. Kein Präsident soll sehen, wie die Armen auf Bali oder in Bangkok, in Hanoi oder Jakarta hausen. Nun wachsen die Zäune in Indien. Denn als Ausrichter von G 20, dem Zusammenschluss der großen Volkswirtschaften, will sich das Land unter Führung von Ministerpräsident Narendra Modi so erfolgreich wie möglich auf der Weltbühne präsentieren. Der Anblick der Heere der Armen Indiens störte das Bild.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



In diesen Tagen erwirbt die „größte Demokratie der Erde“, die „am schnell­sten wachsende große Volkswirtschaft“, einen weiteren Superlativ: Mit gut 1,4 Milliarden Menschen hat Indien dann China überholt und ist nun auch das bevölkerungsreichste Land der Erde. Niemand weiß auf den Tag genau, wann dasjenige Baby das Licht der Welt erblickt, das Indien zum größten Land der Welt macht.

In der zweiten Aprilhälfte werde es so weit sein, hatte die Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des Sekretariats der Vereinten Nationen (UNDESA) schon im Sommer vergangenen Jahres vorhergesagt. Im Sommer werde Indien 30 Millionen Menschen mehr als China zählen, heißt es im gerade vorgelegten „Bericht über den Stand der Weltbevölkerung“ der UN. 2030 dürfte Indien dann schon 1,5 Milliarden Menschen zählen.

Indien steht am Scheideweg

Der Höhepunkt der Bevölkerungsdichte könnte 2064 mit geschätzten 1,7 Milliarden Menschen erreicht werden. Schon 2047, in nur 25 Jahren, werde jeder fünfte Arbeitsplatz auf der Welt von einem Inder gehalten werden, sagen die Berater von McKinsey & Co. und der Verband der indischen Kammern für Handel und Industrie voraus.

Rückblende. Man schrieb das Jahr 2006, als Jo Johnson, Bruder des früheren britischen Ministerpräsidenten Boris und heute Politiker in London, noch als Journalist in der „Financial Times“ schrieb: „Wenn Indien nicht drastisch in sein Humankapital investiert, wird sich sein demographischer Vorteil in eine demographische Katastrophe in Form einer großen Zahl arbeitsloser Arbeitskräfte verwandeln.“

Der damalige Chefvolkswirt der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB), Ifzal Ali, wurde noch deutlicher. Er warnte damals, Indien steuere auf eine Beschäftigungskrise zu, die zu einem Zusammenbruch der Gesellschaft zu führen drohe und einem Wegschmelzen der Wachstumsraten. Noch sind die Kassandrarufe nicht Wirklichkeit geworden. Aber ist das der Moment für Entwarnung? Ist es „Indiens Jahrzehnt“, wie die Banker von Morgan Stanley es schreiben? Ist die Rekordbevölkerung ein Grund zum Feiern?

Beispiel Bangalore: Die Technologie-Metropole hat über Jahre den Ruf des Landes und seiner „Computer-Inder“ gestärkt, hier sitzen heute alle Digitalkonzerne mit Rang und Namen, aber auch Bosch oder Daimler mit Entwicklungszentren. Abends brummt die Innenstadt mit ihren Cafés und Kneipen. Viele Kinder von Eltern, die noch Gelegenheitsjobs nachgingen, versuchen, hier mit einem Job bei Infosys, TCS oder Microsoft ihr Lebensglück zu machen.

Das schnelle Bevölkerungswachstum habe Bangalore ruiniert

Die Zahl der Einwohner Bangalores hat sich innerhalb eines Jahrzehnts auf mehr als 13 Millionen verdoppelt. Wer sich hier nach oben kämpft, ignoriert das, so gut es geht. Mitte vergangenen Jahrhunderts war Bangalore noch eine grüne Stadt. Die angesehene „Times of India“ aber schrieb gerade: „Bangalore ist zu einem Symbol für eine ruinierte Stadt geworden.“

Die wachsende Menschenmasse Indiens braucht Wasser, Strom, Toiletten, Krankenhäuser, ein Dach über dem Kopf und Straßen. Modi lässt mithilfe beispielsweise Japans die Infrastruktur des Subkontinents ausbauen wie nie zuvor. Es ist ein eigenartiges Wettrennen: Der Staat muss Versäumnisse nachholen und liefern. Die Menschenmassen aber wachsen schneller, und ihre Ansprüche steigen. Es ist völlig offen, wie das Heer der Heranwachsenden eines Tages seine Gesundheitskosten decken soll, woher die Menschen ihre Renten beziehen – denn das bisherige System der Versorgung durch die Familie schmilzt, während die Kosten steigen.