Coronavirus : Alarmstufe Rot für die Weltwirtschaft

Kurze Hoffnung auf Besserung, dann aber doch eine düstere Diagnose – so lässt sich der Wochenauftakt an den Börsen und für die Weltwirtschaft zusammenfassen. Der deutsche Leitindex Dax startete zwar mit Rückenwind in den Tag, die Hoffnung auf Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten verhalfen dem Dax zu Gewinnen. Mittags stürzte er dann aber ins Minus. Nach einem Verlust von 12 Prozent in der Vorwoche kosteten die Sorgen vor den Folgen des Coronavirus den Dax bis zum Nachmittag weitere 1,1 Prozent.

Der neue Rückschlag wurde unter anderem durch eine Berechnung der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) ausgelöst. Sie senkte ihre Wachstumsprognose am Montagvormittag kräftig. In ihrem zentralen Szenario hält sie eine Verringerung des Wachstums der Weltwirtschaft von 2,9 auf 2,4 Prozent in diesem Jahr für möglich. Das setzt aber voraus, dass sich das Virus von jetzt an nicht mehr spürbar verbreite. Sollte jedoch die Entwicklung, wie sie China erlebte, die ganze asiatisch-pazifische Region und die nördliche Hemisphäre treffen, würde sich das Wachstum auf 1,5 Prozent halbieren. „Und das ist noch nicht einmal das schlimmste Szenario, denn die südliche Hemisphäre könnte ebenfalls betroffen sein“, sagte die OECD-Chefökonomin Laurence Boone. Eine Rezession sei in der Eurozone, in Japan und in den Vereinigten Staaten ein reales Risiko.

Angesichts solcher Warnungen arbeiten Regierungen und Notenbanken rund um die Welt an möglichen Stützungsmaßnahmen oder haben diese bereits in Gang gesetzt. Schon am Freitagabend hatte die amerikanische Notenbank Federal Reserve mit einer ungewöhnlichen Stellungnahme versucht, Finanzmärkte und Wirtschaftsakteure zu beruhigen: „Wir werden unsere Instrumente einsetzen und angemessen reagieren, um die Wirtschaft zu stützen“, heißt es in der Stellungnahme.

Beobachter deuteten das als Hinweis auf eine anstehende Zinssenkung. Im Weißen Haus diskutierten Berater offenbar Steuersenkungen und andere Maßnahmen, um eine Rezession abzuwenden. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Montag signalisiert, sie könnte die Wirtschaft notfalls mit geldpolitischen Mitteln stützen. „In jedem Fall steht der EZB-Rat bereit, alle seine Instrumente anzupassen, wenn erforderlich", sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. Während in den vergangenen Wochen noch eher zum Abwarten aufgerufen wurde, klingen Politiker und Notenbanker nun sehr viel konkreter. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni nannte die OECD-Prognose realistisch. Die globalen Folgen der Epidemie seien inzwischen sehr viel klarer absehbar als vor vier Wochen, als die EU-Kommission das Virus lediglich als „Abwärtsrisiko" bezeichnet hatte. Gentiloni rief in Brüssel zu einer „koordinierten Antwort" der Eurostaaten auf. Die Eurogruppe will an diesem Mittwoch in einer Telefonkonferenz über Maßnahmen beraten. Der Wirtschaftskommissar forderte die Eurostaaten auf, im Konsens zu entscheiden. Er sei mit Eurogruppen-Chef Mário Centeno einig, dass eine „sofortige Antwort" notwendig sei. Er denke an „gemeinsame fiskalische Schritte". Damit sind wohl zusätzliche Staatsausgaben aller Mitgliedstaaten gemeint. Gentiloni sagte, seine Behörde werde alle politischen Maßnahmen, die die Staaten zur Einhegung der Krise ergriffen, „im Geist der Solidarität und des gegenseitigen Verständnisses" prüfen. Nach den einschlägigen EU-Regelungen gebe es Möglichkeiten, bei „außergewöhnlichen Ereignissen" Ausnahmen von den Regelungen des EU-Stabilitätspakts zuzulassen. Konzertierte Aktion geplant Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) traf sich am Montag mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire in Berlin. Le Maire hatte für diese Woche eine Telefonkonferenz mit seinen G7-Kollegen angekündigt, um eine „konzertierte Aktion" zu besprechen. Ein Sprecher von Scholz trat jedoch Spekulationen entgegen, dass der Anlass für das Treffen in Berlin die Corona-Epidemie sei. Das Finanzministerium bekräftigte am Montag seine Position: Die solide Finanzpolitik der vergangenen Jahre habe die Voraussetzung dafür geschaffen, um schnell, entschieden und stark reagieren zu können, wenn dies eine schwere wirtschaftliche Krise erfordere. Dafür müsse die Schuldenbremse im Grundgesetz nicht geändert werden. Aufschluss über die weiteren wirtschaftspolitischen Pläne der Bundesregierung dürfte die nächste Sitzung der Koalitions-Arbeitsgruppe am Mittwochmorgen geben, mit der das Treffen der Spitzen von Union und SPD kommenden Sonntag vorbereitet werden soll. Es geht dabei um die Nutzung des finanziellen Spielraums von rund 17 Milliarden Euro, der sich mit dem Haushaltsabschluss 2019 ergeben hat. Etwa 12 Milliarden Euro sollen zur Stabilisierung der Investitionsausgaben verwandt werden. Weiter im Gespräch ist das Vorziehen der Abschaffung des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Zahler um sechs Monate auf den 1. Juli 2020.

