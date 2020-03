Corona und Globalisierung : Es gibt kein Zurück

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Nicht alle sind Gewinner

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Populisten dieses Argumentationsmuster übernehmen und ausschlachten werden. Sind es nicht gerade die kosmopolitischen Eliten, die von Meeting zu Meeting um die Welt hetzen und dabei Taxi für die Viren spielen? Ist es nicht der entfesselte Kapitalismus, der die globalen Lieferketten geschaffen hat, die jetzt zu zerbrechen drohen? Und sind nicht Mauern und Abschottung die richtigen Rezepte gegen die tödliche Gefahr aus Fernost? All das wird kommen, wenn es nicht längst da ist.

Ein Funken Wahrheit ist natürlich dran: Die moderne Lebens- und Wirtschaftsweise begünstigt die Ausbreitung der Coronaviren und lässt auch die Menschen außerhalb Chinas die ökonomischen Folgen spüren. Und auch die Finanz- und Flüchtlingskrise sind nicht allein auf Boni-Banker oder die Kanzlerin zurückzuführen, sondern Symptome der Globalisierung. Weil Banken auf beiden Seiten des Atlantiks miteinander verflochten sind, und Kunden und Aufseher in diesem Wirrwarr den Überblick verloren haben, konnte das Finanzsystem ins Wanken geraten. Und nur weil Menschen in einer globalisierten Welt mobiler werden und den Wohlstand des Westens bei jedem Blick aufs Smartphone direkt vor der Nase haben, machen sie sich auf den Weg ins gelobte Deutschland.

Es hat mehrere Jahrzehnte gedauert, bis sich im Westen überhaupt die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass die Globalisierung auch Verlierer hervorbringt. Diese sitzen aber eben nicht nur arbeitslos in der Südpfalz, dem Norden Englands oder in Detroit herum. Die globalisierte Welt insgesamt ist ein höchst leistungsfähiges, aber zugleich auch höchst verletzliches Gebilde. Sie ist kein Oldtimer, der gemächlich vor sich hinrollt, sondern ein Sportwagen, der bei jeder Unebenheit aus der Kurve fliegen kann. Und das Coronavirus ist so eine Unebenheit, die niemand auf der Rechnung hatte.

Epidemien und Katastrophen gab es schon immer

Was ist jetzt also zu tun? Ein bisschen vom Gas gehen und die nächste Kurve geschmeidiger nehmen? Oder das Lenkrad rumreißen und in entgegengesetzte Richtung weiterfahren? Die Reaktionen der Regierungen und Notenbanken zeigen, dass die zweite Option eine Illusion ist. Donald Trump mag den starken Protektionisten markieren und sich mit kohleverschmierten Minenarbeitern ablichten lassen. Doch wenn es ernst wird, ruft er nach der Notenbank, die das Globalisierungs-Rad mit niedrigeren Zinsen am Laufen hält. Denn auch Trump weiß: Wenn er mit Anti-Globalisierungs-Phantasien ernst macht, bricht seine Wirtschaft ein – und dann ist er womöglich die längste Zeit Amerikas Präsident gewesen.

Eine von vielen Lehren aus der Corona-Krise ist deshalb, dass globale Krisen nun einmal leider der Preis der Globalisierung sind. Es wird niemals gelingen, sie vollständig zu vermeiden oder Patentrezepte zu finden. Regierungen müssen das verstehen und zu ihren Bürgern ehrlich sein. Nur dann ist es möglich, auch in Krisenzeiten kühlen Kopf zu bewahren. Was Hoffnung macht, ist die Globalisierung selbst. Sie ist darauf programmiert, Innovationen und Fortschritt zu schaffen. Sie wird das Leben weiterhin besser machen, wenn auch niemals perfekt. Die nicht-globalisierte Welt der Vergangenheit verdient keine Auferstehung. Epidemien und Katastrophen gab es nämlich auch schon früher – nur war die Welt dafür lange nicht so gut gerüstet wie heute.