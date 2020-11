Corona-Pandemie : FFP2-Masken für Risikogruppen?

Tübingen tut es, das Land Bremen auch: Angesichts der stark gestiegenen Neuinfektionszahlen haben erste Regionen in Deutschland angekündigt, besonders gefährdete Personengruppen kostenlos mit hochwertigen FFP2-Masken zu versorgen. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer will diese Masken, die – anders als Stoff- oder einfache blaue OP-Masken – auch den Träger schützen, an über 65-Jährige verteilen, Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte will sie an ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen ausgeben.

Nicht nur diese beiden Beispiele zeigen: Der Schutz der Risikogruppen rückt in der Corona-Pandemie aktuell besonders in den Fokus. Forderungen, vor allem Pflegebedürftige, das Personal in Altenheimen und Krankenhäusern, Lehrer, Erzieher sowie Senioren mit mehr Corona-Tests und partikelfilternden Masken auszustatten, waren zuletzt häufiger zu hören, etwa von dem Bonner Virologen Hendrik Streeck oder Verdi-Chef Frank Werneke. Das soll diese Personengruppen vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 schützen und zugleich die Pflegeeinrichtungen vor größeren Ausbrüchen und Besuchsverboten sowie die Intensivstationen vor einer Überlastung bewahren.