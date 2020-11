Corona-Not im Gesundheitsamt : „Unsere Schwierigkeiten haben mit einer Inzidenz von 35 begonnen“

Aktualisiert am

Stefan Ehehalt, Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamtes, rät jedem zu wenig Kontakten in der Corona-Pandemie. Er kennt viele Infektionsorte nicht mehr, sorgt sich auch um milde Verläufe und gibt Tipps zum Lüften.

Herr Ehehalt, als Leiter des Gesundheitsamtes in Stuttgart haben Sie so viel zu tun wie nie zuvor. Die Corona-Infektionen steigen und steigen. Überschreiten die Gesundheitsämter ihre Belastungsgrenze, was ein Grund für die neuen Einschränkungen ist?

Wir liegen derzeit schon deutlich über unserer Belastungsgrenze. Seitdem die Corona-Fälle in Stuttgart stark zulegen, haben wir uns Hilfe geholt. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem verwaltungsinternen Pandemie-Pool und 60 Soldatinnen und Soldaten arbeiten derzeit bei uns mit. Jetzt haben wir 200 Köpfe zur Nachverfolgung von Kontakten und damit doppelt so viele wie vorher. Wir sind in ein größeres Gebäude gezogen, haben die Technik nachgerüstet, eine digitale Datenbank und können mobil arbeiten.

In vielen Städten klettert der Inzidenzwert in die Höhe: Die Neuinfektionen je hunderttausend Einwohner in sieben Tagen liegen in Stuttgart längst jenseits von 100. Andere Gesundheitsämter klagen schon über Schwierigkeiten mit einer Inzidenz von 50 oder weniger.

Unsere Schwierigkeiten haben mit einer Inzidenz von 35 begonnen, dann haben wir den stadtinternen Pandemie-Pool aktiviert. Beim Wert von 56 haben wir die Bundeswehr um Hilfe gebeten. In Stuttgart haben wir im Oktober bisher 2341 Corona-Fälle mit 7397 engen Kontaktpersonen erfasst. Im Juni waren es nur 65 Fälle und 182 Kontaktpersonen. Die sehr große Anzahl an Fällen und Kontaktpersonen – das beunruhigt mich.

Lassen sich noch mehr Soldaten hinzuziehen?

Wenn sich die Zahlen weiter so entwickeln, brauchen wir noch mehr Unterstützung. Aber auch diese Lösung wird irgendwann an ihre Grenzen kommen. Mit der Bundeswehr haben wir eine exzellente Zusammenarbeit. Wir haben den Prozess in verschiedene Unterpakete eingeteilt. Das ist wie ein Fließband: Jeder macht einen Teil der Arbeit und ist dadurch auch schnell eingearbeitet.

Jetzt kommt der Winter. Wie lässt sich der Umgang mit der Pandemie halbwegs gut organisieren?

Die Gesundheitsämter und die Politik können die Corona-Pandemie nicht allein lösen. Wir brauchen die gesamte Bevölkerung, um möglichst viele Erkrankungen zu verhindern. In der Prävention liegt der große Hebel der Pandemie-Bewältigung. Wenn alle wie im März, April und Mai mitmachen, wird es uns gelingen, das Virus einzudämmen. Aber das geht nur gemeinsam.

Dafür soll im November das Leben weitgehend eingeschränkt sein: keine privaten Reisen, kein Theater, kein Amateursport. Was erwarten Sie von den Regierungsplänen für den „Lockdown light“?

Ich halte die beschlossenen Maßnahmen für sinnvoll und richtig. Ich erwarte daher, dass diese Wirkung zeigen. Jedem sollte bewusst sein: Je mehr Menschen die beschlossenen Maßnahmen konsequent umsetzen, desto besser wirken und umso kürzer dauern sie.

Hotels und Restaurants gelten nicht als Infektionsorte, aber sollen ab sofort kaum noch Gäste beherbergen und bewirten. Wie viel Corona-Eindämmung versprechen Sie sich davon?

Da wir bei immer mehr Menschen nicht wissen, wo sie sich angesteckt haben, müssen wir für eine wirkungsvolle Pandemiebekämpfung alle Infektionsketten und -anlässe im Blick behalten. Die Bund-Länder-Beschlüsse sind zwar hart, aber notwendig, weil sie dazu beitragen, die Anzahl der Kontaktpersonen zu reduzieren und die überregionale Weiterverbreitung einzudämmen.

Sollen Mitarbeiter ins Homeoffice gehen, wie die Kanzlerin fordert?

Man kann bereits ansteckungsfähig sein, bevor man weiß, dass man Covid-19- positiv ist. Wer in dieser Zeit viel unterwegs ist und viele Sozialkontakte hat, kann das Virus leichter übertragen. Jeder Einzelne muss daher prüfen, wie er Kontakte reduzieren kann. Wer die Möglichkeit hat, ins Homeoffice zu gehen, sollte das tun. Je mehr Dinge telefonisch, per Videoschalte oder E-Mail geregelt werden können, desto besser. Wir alle müssen insgesamt die Anzahl der Sozialkontakte minimieren.

Was sollen Arbeitgeber machen?