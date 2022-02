Corona-Lockerungen : Frankreich öffnet Nachtclubs und erlaubt Trinken am Tresen

„Alors on danse!“ – in Paris wird wieder getanzt. An diesem Mittwoch treten in Frankreich neue Corona-Lockerungen in Kraft, die Discotheken dürfen öffnen. Vielen Gastronomen im Land ist die Erleichterung anzumerken. In beliebten Nachtclubs sind die Tische in den kommenden Tagen ausgebucht. „Ab morgen ist alles erlaubt“, ruft der Barkeeper im Pariser Café Chéri am Dienstagabend, wobei er ein pflichtschuldiges „fast alles“ hinterherschiebt. Die Maske müsse er hinter der Theke schließlich noch tragen.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Das gilt bis Ende Februar eigentlich auch für die Gäste, die in Innenräumen von Bars hin- und herlaufen. Aber so ganz genau nehmen das viele Franzosen schon seit Wochen nicht mehr. Auch andere Regeln werden immer laxer befolgt: Das eine Lokal kontrolliert Gäste auf den Pass Vaccinal, der Impfung oder Genesung dokumentiert, das andere nicht. Die Maske, in der Regel aus Stoff, eine FFP2-Pflicht wie in Deutschland hat es nie gegeben, verdeckt selbst in der Pariser Metro oft mehr Kinn als Nase und Mund. Und getanzt wird auch schon am Dienstagabend, je länger der Abend in der Bar wird.

Die neue Lockerheit der Franzosen kommt nicht von ungefähr. Denn die Corona-Lage hat sich seit Ende Januar merklich entspannt. War die landesweite Inzidenz bis dahin auf knapp 4000 geklettert, hat sie sich seither mehr als halbiert. Die Zahl an Neueinweisungen in die Krankenhäuser sinkt deutlich, mit Blick auf schwere Verläufe sogar schon seit Mitte Januar.

Mehr doppelt Geimpfte als in Deutschland

Darauf verweist auch die französische Regierung. „Die Epidemie lässt deutlich nach und jeder Tag bestätigt dies“, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal am Dienstag – auf den Tag zwei Jahre, nachdem mit einem 80-jährigen chinesischen Tourist in einer Pariser Klinik erstmals ein Corona-Patient in Europa verstarb. Zwar sei die Lage in den französischen Krankenhäusern nach wie vor nicht normal, betonte Attal. Aber sie entspanne sich eben. Eine Boosterimpfung haben rund 55 Prozent der Franzosen, also ähnlich viele wie in Deutschland. Der Anteil der doppelt Geimpften ist in Frankreich mit 79 Prozent aber höher.

Die neuen Lockerungen waren schon am 20. Januar angekündigt worden. Sie treten nun Stück für Stück in Kraft. Neben den Discotheken ist seit diesem Mittwoch auch das beliebte Trinken „au comptoir“, also an der Theke wieder erlaubt. Viele Franzosen hatten dies in den vergangenen Wochen schwer vermisst und nicht verstanden, warum die Corona-Gefahr am Tisch sitzend geringer sein soll. Gleich am Mittwochmorgen begannen sich die Pariser Theken wieder zu füllen.

Auch Konzerte im Stehen sind in Frankreich seit Mittwoch wieder erlaubt. Zudem öffnen die Bordbistros in TGV und Intercitys. In Zügen, aber auch in Kinos darf nun wieder gegessen werden. Die oft ohnehin nur halbherzig befolgte Maskenpflicht in Außenbereichen wurde schon am 2. Februar abgeschafft. Selbiges gilt für Zuschauerbegrenzungen für Kultur- und Sportveranstaltungen sowie die Pflicht von Arbeitgebern, ihre Beschäftigten drei bis vier Tage in der Woche von zuhause aus arbeiten zu lassen. Seither wird das „télétravail“, wie die Franzosen zur Heimarbeit sagen, von der französischen Regierung nur noch empfohlen.