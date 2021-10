Wieder mehr Corona-Infektionen : Marokko kappt Flugverkehr mit Deutschland

Wegen der aktuellen Corona-Lage kappt Marokko den Flugverkehr mit Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Die Maßnahme trete in der Nacht zum Donnerstag in Kraft und gelte „bis auf Weiteres“, teilte die marokkanische Flughafenbehörde (ONDA) am Mittwoch mit. Betroffen sind demnach sämtliche Flüge aus den drei europäischen Staaten sowie alle Flugverbindungen aus Marokko in diese Länder. Die Regelung sollte ab 23.59 Uhr (Ortszeit, Donnerstag 00.59 Uhr MESZ) gelten.

Die nationale Fluggesellschaft Royal Air Maroc erklärte, die Entscheidung sei aufgrund der „Entwicklung der Pandemie“ in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden getroffen worden. Anfang Oktober hatte Marokko aus dem gleichen Grund bereits alle Flugverbindungen mit Russland gekappt.

Die Infektionszahlen in Deutschland und den Niederlanden steigen seit Tagen kontinuierlich an. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland erhöhte sich binnen einer Woche von 65,4 auf 80,4.

In Großbritannien werden täglich zehntausende Neuinfektionen verzeichnet. Am Montag wurden fast 50.000 neue Fälle verzeichnet. Die britische Regierung teilte am Dienstag außerdem mit, dass sie eine neue Unterart der hoch ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus beobachte. Es sei aber noch unklar, ob sich die neue Unterart schneller verbreite, hieß es.

In Marokko ist die Zahl der Neuinfektionen und der Corona-Todesfälle hingegen rückläufig. Derzeit läuft eine Impfkampagne zur Verabreichung einer dritten Impfdosis. Am Donnerstag wird außerdem ein Gesundheitspass zum Nachweis einer Impfung, eines Negativtests oder eine Genesung von Covid-19 eingeführt.