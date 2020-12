Arzneimittelbehörde : Entscheidung über Biontech-Impfstoff soll am 21. Dezember fallen

Die Europäische Arzneimittelbehörde Ema will die Prüfung des Covid-19-Impfstoffs von Biontech und Pfizer deutlich beschleunigen. Demnach fällt die Entscheidung bereits am 21. Dezember. Die EU-Kommission will die formale Genehmigung dann binnen Stunden erteilen.

Der Covid-19-Impfstoff des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und seines amerikanischen Partners Pfizer soll deutlich schneller in Europa zugelassen werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde Ema hat ihre abschließende Sitzung zur Prüfung des Impfstoffs vom 29. auf den 21. Dezember vorgezogen. Die EU-Kommission will anschließend „binnen Stunden“, maximal nach 24 Stunden über die formale Genehmigung entscheiden.

Angaben aus Berlin zufolge dürfte der Impfstart in Deutschland noch in diesem Jahr erfolgen. Im Gespräch ist der 26. Dezember 2020. Bei Biontech war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Behörde steht unter großem Druck

Die Ema stand zuletzt unter wachsendem Druck von EU-Regierungen, eine Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer zu beschleunigen. Der Druck sei seit den Notfallzulassungen in Großbritannien und Amerika gewachsen, hatte die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von mehreren Insidern erfahren. Die Ema hatte bislang nur angekündigt, dass sie bis spätestens 29. Dezember eine Entscheidung treffen wolle. In Großbritannien und den Vereinigten Staaten wird der Impfstoff dagegen schon verabreicht. Das hatte in der EU eine Debatte ausgelöst, warum ein in Deutschland entwickelter Impfstoff erst so spät eingesetzt wird.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) spürte den wachsenden Druck und änderte zuletzt seine Haltung. Bisher hatte er die von allen EU-Staaten unterstützte Linie vertreten: dass es nämlich besser sei, wenn die Ema gründlicher prüfe als die britische und die amerikanische Behörde. Seit dem Wochenende hörte sich das anders an. Unter Bezug auf die britische und die amerikanische Genehmigung twitterte Spahn, dass „alle nötigen Daten“ zum Biontech-Impfstoff vorlägen. Diese müssten „schnellstmöglich“ durch die Ema geprüft werden.

Biontech und Pfizer hatten vor zwei Wochen bei der Ema einen Antrag auf eine bedingte Marktzulassung ihres Covid-19-Impfstoffs eingereicht. Das Vakzin wird derzeit als eines der vielversprechendsten Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie gesehen. Rund um die Welt sind inzwischen mehr als 1,6 Millionen Menschen an oder mit dem Virus gestorben.