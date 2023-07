Fahrradhersteller in Tangshan, China: Das vorherige Quartal war mit Blick auf das Wirtschaftswachstum eines der schlechtesten in der Geschichte der Volksrepublik. Bild: dpa

Die Folgen von Chinas jahrelanger Null-Covid-Politik mit der Isolation vom Ausland und teils monatelangen Lockdowns riesiger Wirtschaftszentren wirken länger nach als gedacht. So ist die chinesische Wirtschaft nach Angaben des Nationalen Statistikamts in Peking im zweiten Quartal verglichen zum Vorjahreszeitraum mit 6,3 Prozent deutlich weniger stark gewachsen als gedacht. Der Wachstumswert wirkt nur auf den ersten Blick hoch.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge

Denn das vorherige Quartal, auf den er sich bezieht, war eines der schlechtesten in der Geschichte der Volksrepublik: Unter anderem war zwei Monate lang die Wirtschaftsmetropole Schanghai lahmgelegt, die zusammen mit den Nachbarprovinzen etwa für ein Viertel der Wirtschaftsleistung des Landes verantwortlich ist. Dass die Menschen in der Ostküste in ihren Häusern eingesperrt waren und die Betriebe stillstanden, hatte das Wachstum von China insgesamt in den drei Monaten auf nahezu null gedrückt.