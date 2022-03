Deutsche Wirtschaft : Nun wird China zum Problem

Als am Samstagmorgen zum Auftakt des Volkskongresses um kurz nach 9 Uhr die Nationalhymne in Pekings Großer Halle des Volkes erklang, schwebte unter dem roten Stern am Saalhimmel ein Rätsel, dessen Lösung die Geschäfte der deutschen Wirtschaft mit ihrem wichtigsten Handelspartner schwer beschädigen könnte: War China in den Krieg gegen die Ukraine eingeweiht?

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge

Sollte Präsident Xi Jinping beim Besuch seines „besten Freundes“ Wladimir Putin zum Auftakt der Olympischen Spiele in Peking, wie von westlichen Geheimdiensten und Regierungen vermutet, in Kenntnis gesetzt worden sein, dass Russland wenige Tage nach Abschluss der Winterwettkämpfe in die Ukraine einmarschiert, werde insbesondere Deutschland und die deutsche Industrie ihr Verhältnis zum wichtigsten Handelspartner China völlig neu bewerten, sagen Beobachter.