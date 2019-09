Nach nur vier Jahren : Pekings neuer Mega-Flughafen ist fertig

Aktualisiert am

Pünktlich zum 70. Geburtstag der Volksrepublik ist der neue, gigantische Flughafen in Chinas Hauptstadt fertig: der „Seestern“ Bild: AFP

Der neue Flughafen in Peking ist der größte Airport der Welt, bis 2021 soll er rund 45 Millionen Passagiere im Jahr transportieren: Die kommunistische Führung schmückt sich gerne mit dem Projekt – und spart nicht mit Seitenhieben in Richtung des Pannen-Flughafens in Berlin.