Caritas-Präsidentin : „Ein Altenheim kann nicht so reagieren wie eine Kita“

Frau Welskop-Deffaa, manche Vertreter der Wohlfahrtsverbände warnen vor ei­nem drohenden Zusammenbruch der so­zialen Infrastruktur wegen der Energiekrise. Wie dramatisch ist die Lage?

Die Lage der Einrichtungen ist sehr un­terschiedlich. Der mittelgroße Träger ei­nes Altenheims, der sich mit einer Verzehnfachung des Gaspreises konfrontiert sieht, gerät schon an den Rand der Verzweiflung. Es gibt aber auch Träger, dazu gehören auch große Ortscaritasverbände, die haben noch Gasverträge mit Preisen von 4 bis 5 Cent pro Kilowattstunde mit Laufzeiten bis 2024. Insgesamt aber ist die Lage sehr ernst.

Werden bereits soziale Angebote eingeschränkt, oder gibt es konkrete Pläne für soziale Einschnitte?

Bei uns im Verband kenne ich keinen Träger, der Schließungen angekündigt hat. Aber mehrere sagen, wenn nicht bald eine Lösung gefunden wird, wissen wir nicht, wie es weitergehen soll.

Haben Sie im Caritasverband einen Notfallplan, der Ihren Einrichtungen hilft, durch den Winter zu kommen?

Wir sind natürlich ständig in Gesprächen und beraten viel, aber einen eigenen Fonds oder eine spezielle Absicherungsstruktur gibt es nicht.

Was also tun die Einrichtungsträger, zum Beispiel von Kitas oder Alten­heimen?

Man kann sagen, dass sie in dreifacher Hinsicht agieren: Erstens wird noch mal sehr gründlich geprüft, wo sich Kosten und Energie sparen lassen – unsere An­strengungen auf dem Weg zur Klimaneu­tralität zahlen sich hier gerade doppelt aus. Zweitens gibt es Bemühungen, mit den Kostenträgern bestehende Verträge nachzuverhandeln, weil die zugrundeliegenden Kostenkalkulationen nicht mehr passen. Wie man sich leicht ausmalen kann, sind diese Verhandlungen nicht einfach, zumal unterschiedliche Kostenträger wie die Sozialversicherungen, die Kommunen oder Landschaftsverbände in­volviert sind. Zum dritten Punkt: Die Kollegen vor Ort entwerfen Notfallpläne für Abschaltungen von Strom oder Gas. Wir wissen ja nicht, ob wir nicht vielleicht doch in eine Gasmangellage geraten. Bei alledem geht es um den Menschen. Wer alt oder behindert ist, muss sich darauf verlassen können, dass ihm das Leistungspaket Wärme, Bett, Nahrung und Betreuung weiterhin zukommt.

Was macht den Einrichtungen am meisten zu schaffen, um diese Verlässlichkeit gewährleisten zu können?

Zwei Punkte möchte ich nennen. Zum ei­nen die Sandwich-Situation: Wenn Lieferanten und Dienstleister ihre Preise erhöhen, können Kitas oder Pflegeheime den Kostendruck allenfalls mit Verzögerungen an ihre Kostenträger weitergeben. Dadurch entsteht mindestens ein Liquiditätsproblem, schnell auch ein existenzielles Finanzierungsproblem.

Und das zweite Problem?

Ist eng mit dem ersten verbunden. Soziale Einrichtungen sind eingebunden in Versorgungsketten mit Unternehmen, die ihrerseits wegen der Energiekrise in Schwierigkeiten stecken. Nehmen wir die Wäscherei, die die Preise erhöhen muss, um nicht insolvent zu gehen: Hat ein Altenheim einen langfristigen Vertrag mit dem Wäschereibetrieb, könnte es sagen: Ich zahle nicht mehr, als im Vertrag drinsteht. Wenn aber die Hauptkunden dieser Wäscherei Altenheime sind und alle Heime so agieren, werden sie ihre Wäsche dort nicht mehr lange abgeben können. Deswegen ist es so wichtig, dass die Gaspreisbremse alle Verbraucher entlastet, unabhängig da­von, an welcher Stelle der Versorgungskette sie stehen.