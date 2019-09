Großbritannien : Corbyn-Pläne würden Unternehmen Milliarden kosten

Angesichts der politischen Spannungen in Großbritannien rund um das Brexit-Drama erscheint ein baldiger Sturz der Regierung von Boris Johnson nicht ausgeschlossen, wenn es der Labour-Opposition gelingt, Tory-Rebellen gegen einen harten Brexit auf ihre Seite zu ziehen. In Wirtschaftskreisen richten sich nun auch bange Blicke auf die Pläne von Labour-Anführer Jeremy Corbyn. Sein Wirtschaftsprogramm wäre das am schärfsten linksgerichtete seit dem Zweiten Weltkrieg.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Insbesondere die Pläne, von größeren Unternehmen 10 Prozent des Kapitals zu nehmen und an Mitarbeiterfonds zu übertragen, rufen in Wirtschaftskreisen Unruhe hervor. Wie groß das Volumen dieser Eigentumsübertragung wäre, hat Labour nie öffentlich beziffert. Laut am Montag veröffentlichten Berechnungen der Zeitung „Financial Times“ (FT) und der Großkanzlei Clifford Chance würden es an die 300 Milliarden Pfund (etwa 330 Milliarden Euro) sein.