Boris Becker : Der Unbezwingbare

Eine ganze Halle voller Oldtimer, und mittendrin sitzt Boris Becker. Er steht kurz vor seinem 52. Geburtstag, zum ganz alten Eisen gehört er also noch nicht. Auch wenn er vom Leben ein paar Schrammen mitbekommen hat und zur Fortbewegung ein paar Ersatzteile benötigt, in der Hüfte, am Sprunggelenk. An diesem Tag kommt Becker wieder auf Krücken, das linke Bein steckt in einer Schiene. Eine Operation am Außenband, lange aufgeschoben, hat er nun endlich hinter sich bringen können. Es habe ewig gedauert, bis er dafür vier Wochen am Stück Zeit gefunden habe, sagt er, wegen „vieler beruflicher Verpflichtungen“. Am Vortag hat Boris Becker ein Blitzschachturnier in Bukarest eröffnet. Nach 13 Zügen wurde er matt gesetzt. Eine Niederlage, die ihm nicht wehtut.

Nun also sitzt er inmitten alter Luxuskarossen, die blitzen und blinken und bestens erhalten sind. Der Name des Museums in Mainz-Kastel passt zum dreimaligen Wimbledonsieger: „Startimer“, ein Begriff wie gemacht für den ältesten Siebzehnjährigen aller Zeiten. Ihm gehe es gut, sagt Becker und zeigt sein gewohnt selbstgewisses Lächeln. Mit Autohäusern kennt er sich auch aus. Er besaß selbst drei Stück, an der Ostsee, mehr als zwanzig Jahre lang. 2017 hat er sie verkauft. Ob es ein gutes Geschäft war, hat keiner der Beteiligten je verraten. Auch ein Boris Becker hat noch Geschäftsgeheimnisse. Obwohl er nach der Einleitung des Insolvenzverfahrens im Sommer vor zwei Jahren „die Hosen runterlassen“ musste, wie er es nennt.

Gläubiger sollen bis Jahresende ihr Geld bekommen

Mehr oder weniger nackt, um im Bilde zu bleiben, stand Boris Becker häufiger da in seiner Weltkarriere als Tennisspieler, Unternehmer, Promi. Immer wieder hat ihn der Boulevard lustvoll enthüllt, bei seinen Affären, Scheidungen, Gerichtsverfahren. Das alles erscheint im Nachhinein aber nur wie Vorgeplänkel auf jenen 21. Juni 2017 hin, an dem er in England für zahlungsunfähig erklärt wurde. Ursprünglich ging es um einen Millionenkredit, den eine Privatbank von Becker mit horrendem Zinssatz zurückforderte. Im Zuge des Insolvenzverfahrens ist herausgekommen, dass Gläubiger umgerechnet 57 Millionen Euro verlangen. Laut Becker sind nicht alle Forderungen gerechtfertigt. Normalerweise endet so ein Verfahren in England nach zwölf Monaten mit einem Schuldenschnitt. In Beckers Fall laufen die Insolvenzauflagen schon seit mehr als zwei Jahren und wurden gerade einvernehmlich um zwölf Jahre bis 2031 verlängert. Wenn sich Becker bis dahin von irgendwem mehr als 500 Pfund leihen will, muss er es dem Insolvenzverwalter mitteilen.

Hintergrund der verlängerten Auflagen ist, dass die zuständige Londoner Behörde („Insolvency Service“) nach eigenen Angaben Transaktionen vor und nach dem Konkursverfahren in Höhe von 5,2 Millionen Euro entdeckt hat, die Becker nicht offengelegt haben soll. Die Vermögenswerte, die er nicht für seine eigenen hält, habe sein Mandant zu spät angegeben, sagt Beckers Anwalt. Nun hofft Becker, alle Schulden – sechsstellig, behauptet er – bis Ende dieses Jahres begleichen und damit sein Insolvenzverfahren beenden zu können.