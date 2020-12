Biontech-Impfstoff soll in Europa am 23. Dezember zugelassen werden

Schutz vor Coronavirus : Biontech-Impfstoff soll in Europa am 23. Dezember zugelassen werden

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will die Prüfung des Covid-19-Impfstoffs von Biontech und Pfizer nach Informationen der F.A.Z. am 23. Dezember abschließen. Dann kann die EU-Kommission die Genehmigung erteilen.

Der Covid-19-Impfstoff des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und seines amerikanischen Partners Pfizer soll offenbar noch bis Weihnachten in Europa zugelassen werden. Das erfuhr die F.A.Z. aus Regierungskreisen. Zuvor hatten die Nachrichtenagentur Reuters und die „Bild“-Zeitung berichtet, die Europäische Arzneimittelbehörde Ema wolle das Vakzin am 23. Dezember zulassen. Demzufolge könnte der Impfstart in Deutschland dann noch in diesem Jahr erfolgen. Im Gespräch sei der 26. Dezember 2020.

Die offizielle Genehmigung des Impfstoffes erteilt jedoch nicht die Ema, sondern die EU-Kommission. Dafür hatte sie einen Zeitrahmen von 24 Stunden zugesagt.

Eine Sprecherin der Ema bekräftigte, die Behörde werde spätestens am 29. Dezember über die die Zulassung entscheiden. Darüber hinaus wollte sie sich nicht äußern. Bei Biontech war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Mehr Informationen in Kürze auf FAZ.NET