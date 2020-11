Amerikas Ex-Präsident : Das große Obama-Business

Aktualisiert am

Barack und Michelle Obama versilbern ihre Prominenz wie kein anderes Paar. Am Dienstag erscheint das Buch des Ex-Präsidenten. Es ist schon jetzt ein Bestseller.

Donald Trumps Zeit läuft ab, auf dem Buchmarkt noch schneller als im Amt. Noch gut zwei Monate darf der amerikanische Präsident regulär im Weißen Haus verweilen, dann wird er am 20. Januar seinem Nachfolger Joe Biden zähneknirschend Platz machen müssen. Auf den Bestsellerlisten wie von der „New York Times“ hingegen wird Trumps Präsidentschaft schon in wenigen Tagen kaum mehr der Rede wert sein.

Thomas Klemm Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Hatten jüngst unter den zehn meistverkauften Hardcover-Sachbüchern sechs Werke gestanden, die sich mit Trump und seiner erratischen Regierungszeit beschäftigten, so wird es von Dienstag an einen anderen Spitzenreiter geben: Barack Obamas neues Buch erscheint. Es ist sehr dick und ziemlich teuer, und darin beschreibt Obama seinen Werdegang und die ersten Jahre seiner Präsidentschaft bis zur Tötung Usama Bin Ladins 2011. Wie heiß ersehnt „A Promised Land“ (deutscher Titel: „Ein verheißenes Land“) ist, zeigen die Vorbestellungen. Sie haben Obamas Buch in der vergangenen Woche auf Platz eins der Amazon-Verkaufscharts gehievt.