Antrag für LNG-Terminal : Stade hofft auf den Tesla-Effekt

Aktualisiert am

Der Projektantrag für das erste Import-Terminal für LNG (Flüssigerdgas) ist gestellt. In Stade soll auf dem Gelände des amerikanischen Chemiekonzerns Dow das Terminal entstehen, das ein Konsortium namens Hanseatic Energy Hub (HEH) seit Jahren schon geplant hat. „Es muss jetzt schnell gehen“, sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD), der sich am Dienstag gemeinsam mit seinem Kabinettskollegen, dem Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), in Stade über die Fortschritte des Projekts informierte.

Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg. Folgen Ich folge





Die Antragsunterlagen von 7000 Seiten – davon allein 6000 Blatt Papier für den Antrag nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz – hatte HEH zuvor den Behörden zugestellt. Lies sprach von einer „Deutschland-Geschwindigkeit“, im Konsortium war vom „Tesla-Effekt“ die Rede. Gemeint ist das Gleiche: Theoretisch könnten die Bauarbeiten schon beginnen, bevor alle Genehmigungsschritte komplett sind, so wie es beim Bau der Tesla-Fabrik in Brandenburg war. Wer im Fall Stade das Risiko für eine solche Beschleunigung trüge, müsste allerdings erst noch geklärt werden.