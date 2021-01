Amerikas neue Finanzministerin : Die fast perfekte Janet Yellen

Am Silvesterabend veröffentlichte Amerikas „Office of Government Ethics“ die aktualisierten Angaben zur Vermögens- und Einkommenslage der ehemaligen Zentralbankchefin und designierten Finanzministerin Janet Yellen. Wie sich herausstellte, hat Yellen in den vergangenen zwei Jahren 7,2 Millionen Dollar von Wall-Street-Banken, Hedgefonds und großen Unternehmen kassiert. Das ist nicht ungewöhnlich für pensionierte Zentralbanker, weshalb man sogar einen Erfolg der Geschlechteremanzipation hineindeuten könnte. Es bleibt aber generell umstritten, weil man als Bürger lieber nicht mit dem Verdacht schlafen geht, Zentralbanker verschonen Banken regulativ, weil sie auf lukrative Rede-Engagements im Ruhestand schielen. Wall-Street-Gegner in der Demokratischen Partei sind entsprechend aufgebracht, wenn auch in opportuner Diskretion, die in der aktuellen politischen Lage erforderlich ist.

Als die Zeitung „Politico“ am Neujahrstag die Meldung zutage förderte, löste sie nur ein Stirnrunzeln aus. Das Timing der Veröffentlichung dürfte ihre Wirkung gedämpft haben. Doch dazu kommt, dass die knappen politischen Mehrheitsverhältnisse von Linken eine Konsensdisziplin verlangen, die sie sich in anderen Zeiten verkniffen hätten.