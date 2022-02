Vorbereitet in den Ruhestand : 10 Tipps zur Altersvorsorge für junge Menschen

Die Prognosen für die Zukunft sehen alles andere als rosig aus: Jedem dritten Beschäftigten in Deutschland droht nach 45 Berufsjahren in Vollzeit eine Bruttorente von weniger als 1300 Euro im Monat. Schon heute reicht die gesetzliche Rente in vielen Fällen kaum aus, um den Lebensstandard zu sichern. Wer sich in frühen Jahren mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt, muss sich um den Ruhestand weniger Sorgen machen.

Welche Anlageform geeignet ist, hängt von der individuellen Situation ab. Dennoch: Experten der Stiftung Warentest und der Verbraucherzentrale verraten, welche Faustregeln zu beachten sind.