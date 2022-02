Biotech Afrigen : Afrika auf dem Weg zum eigenen Corona-Impfstoff

Auf dem Kontinent sollen Impfstoffe nicht nur abgefüllt, sondern auch entwickelt werden. Die WHO hat nun einen Technologie-Transfer-Hub in Kapstadt eröffnet.

Auf dem Weg zum afrikanischen Impfstoff: Mitarbeiter in einem Labor in Kapstadt Bild: AFP

Ein Team aus sechs Forschern in Kapstadt hat einen Durchbruch geschafft. Den jungen Wissenschaftlern in dem südafrikanischen Biotech-Unternehmen Afrigen ist es mithilfe der Johannesburger Wits-Universität gelungen, einen Vorläufer eines mRNA-Impfstoffs in Afrika zu entwickeln. Als Vorlage dienten öffentlich verfügbare „Open Source“-Informationen über das Vakzin des amerikanischen Moderna -Konzerns. Es sei ein Start, sagte eine der Wissenschaftlerinnen. Von der Substanz gebe es bisher nur wenige Mikroliter. Jetzt müssten größere Mengen erstellt und weitere Tests vorgenommen werden. 2024 könnte eine Zulassung erfolgen.

Claudia Bröll Freie Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Der Erfolg der Forscher markiert auch den Auftakt einer Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO), mehrerer Regierungen, Institutionen und Universitäten. Sie wollen Afrika in der Impfstoffversorgung unabhängig vom Rest der Welt machen. WHO-Chef Tedros Ghebreyesus sprach während eines Besuchs in Kapstadt Ende vergangener Woche von einem „größeren Schritt in diese Richtung“.