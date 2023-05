Adam Smith : Der unsterbliche Schotte

Der Geburtstag von Adam Smith jährt sich zum 300. Mal. Was bietet der Stammvater der modernen Volkswirtschaftslehre den Menschen heute noch, was sie anderorts nicht finden? Ein Gastbeitrag.

Ein Werk sei groß, wenn es nicht sterben kann, so Joseph Schumpeter. Je­des wissenschaftliche Werk rufe danach, überwunden zu werden, so Max Weber. Adam Smiths Werk kann anscheinend nicht sterben. Ist es unüberwindlich? Lässt bloß morbider Antiquarismus Menschen heute nach ihm greifen oder bietet es ihnen, was sie andernorts nicht finden?

Adam Smith wird Anfang Juni 1723 (das genaue Datum ist unbekannt) in Kirkcaldy am Firth of Forth, gegenüber Edinburgh, geboren. Sein Vater stirbt vor der Geburt. Sohn und Mutter entwickeln ein lebenslanges, inniges Verhältnis. In der Schule lernt er Latein und Griechisch und wird in die stoische Philosophie eingeführt. Ab 1737 studiert er an der Universität Glasgow Mathematik und experimentelle Naturwissenschaften. Sein Lehrer Francis Hutcheson lehrt, Ziel der Politik müsse „das größte Glück der größten Zahl“ sein. Ein Stipendium bringt Smith 1740 ans Balliol College der Universität Oxford.