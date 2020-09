Bilanz für 2019 : Mehr als eine halbe Million Hochschulabsolventen

Aktualisiert am

Nach einem leichten Rückgang liegen die Absolventenzahlen wieder im langfristigen Trend. 40 Prozent aller Abschlüsse wurden im vergangenen Jahr in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften abgelegt.

Mehr als eine halbe Millionen Studierende haben im vergangenen Jahr in Deutschland einen Hochschulabschluss erworben. Mit rund 512.000 Absolventinnen und Absolventen sei das im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 3 Prozent, berichtete das Statistische Bundesamt am Mittwoch. Damit liege die jüngste Entwicklung wieder im langfristigen Trend steigender Absolventenzahlen, der seit 2001 zu beobachten ist. Lediglich 2018 war die Zahl der Hochschulabschlüsse mit 499.999 Absolventen um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Die meisten Abschlüsse, nämlich 40 Prozent, wurden in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften abgelegt. Mit 26 Prozent der Absolventen entfiel gut jeder vierte Abschluss auf die Ingenieurwissenschaften. Abschlüsse in Mathematik und Naturwissenschaften erwarben 11 Prozent der Studierenden, ein Zehntel machte einen Abschluss in den Geisteswissenschaften.

In der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften erreichten 7 Prozent der Absolventinnen und Absolventen ihren Abschluss. Die übrigen 7 Prozent der Abschlüsse entfielen auf die Fächergruppen Sport, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin sowie Kunst, Kunstwissenschaft, hieß es laut Statistischen Bundesamt.

Knapp jedes zweite Examen führte den Angaben zufolge zu einem Bachelorabschluss, 145.000 Studierende machten einen Masterabschluss.