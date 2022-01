Wieder mehr Verspätungen : Ein Jahr des Grauens für die Deutsche Bahn

Jeder vierte Zug im Fernverkehr war im vergangenen Jahr unpünktlich. Damit knüpft die Bahn an alte Zeiten an. Allerdings hatte sie auch mit außergewöhnlichen Störfaktoren zu kämpfen.

Für die Deutsche Bahn war 2021 ein Jahr des Grauens, und das bekamen naturgemäß auch die Fahrgäste zu spüren. Sie mussten wesentlich häufiger auf ihre Züge warten als in den Jahren zuvor. Nur gut drei Viertel der Züge im Fernverkehr kamen im vergangenen Jahr pünktlich an. Nach einer stetigen Verbesserung in den vergangenen Jahren knüpft die Bahn damit wieder an alte Bummelzeiten an. Dazu muss man wissen: Ein Zug wird als verspätet gewertet, wenn er mehr als sechs Minuten zu spät am Ziel ankommt. Die Bahn fertigt mehr als 800.000 Fahrten mit Personenzügen im Monat ab, davon die überwiegende Zahl im Regionalverkehr. Dort war die Bilanz besser, die Pünktlichkeitswerte liegen hier konstant über 94 Prozent.

Allerdings hatte die Bahn im vergangenen Jahr auch mit besonders schweren Krisen zu kämpfen, der Konzern sprach am Mittwoch sogar von „Störfaktoren von historischem Ausmaß“. Besonders sticht dabei die Flutkatastrophe im Juli ins Auge, die in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen große Teile der Bahninfrastruktur zerstörte. Die Schäden schätzte die Bahn damals auf mehr als eine Milliarde Euro. Erst im November konnte der erste Abschnitt auf der besonders stark betroffenen Ahrtalbahn in Rheinland-Pfalz wieder in Betrieb genommen werden.

Einer der „härtesten Tarifkonflikte in der Geschichte der Bahn“

Im weiteren Verlauf des Sommers folgte dann der Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), auch hier hantiert der Konzern mit Superlativen: Einer der „härtesten Tarifkonflikte in der Geschichte der Bahn“ zog bis Mitte September drei Streikwellen nach sich und ließ den Zugverkehr über Tage hinweg nahezu zum Erliegen kommen. Schließlich nannte die Bahn auch noch einen dritten Grund für ihr bescheidenes Abschneiden: Im vergangenen Jahr hat die Bahn besonders viel gebaut. Das spürten nicht nur die Fahrgäste, sondern auch die Großkunden im Güterverkehr, von denen sich im Dezember besonders viele über verspätete Züge beschwerten.

Im Schnitt kamen also nur 75,2 Prozent der ICE- und IC-Züge pünktlich am Ziel an und damit deutlich weniger als im Jahr davor. Noch im Jahr zuvor klang die Bahn wesentlich euphorischer: 2020 lag die Pünktlichkeit bei knapp 82 Prozent – und damit so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr, jubelte der Konzern. Allerdings war die Steigerung von rund 6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr vor allem der Corona-Pandemie geschuldet, in denen viele Züge im fast leeren Zustand durch die Gegend gefahren waren. Viele Verspätungen kommen dadurch zustande, dass sich Trauben von Fahrgästen beim Einsteigen gegenseitig behindern. Außerdem waren insgesamt weniger Züge im Einsatz. Dadurch wurde das Streckennetz weniger belastet.

Kritik über die fehlende Pünktlichkeit macht der Bahn schon seit Jahren zu schaffen. 2019 hat sie dazu eigens ein Strategieprogramm „Starke Schiene“ aufgelegt, das zunächst auch durchaus Fortschritte verzeichnete: Selbst die Rekordzahl von mehr als 1000 Baustellen am Tag haben der Pünktlichkeit nicht mehr stark geschadet. Durch eine verbesserte Bauplanung sei die Anzahl baustellenbedingter Verspätungen um fünf Prozent gesunken, verkündete der Konzern 2020. Außerdem hat geholfen, dass die Bahn neuere Züge einsetzen konnte. Doch das hat 2021 schon nicht mehr geholfen.