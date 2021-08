Frankreich als Vorbild : Mehr Impfungen für Auslandsdeutsche

Deutsche, die im Ausland leben, sollen einfacher Zugang zu einem Covid-19-Impfschutz erhalten als bisher. „Die Bundesregierung prüft derzeit aktiv Möglichkeiten, in besonders gelagerten Fällen die Impfkampagne auf Auslandsdeutsche auszuweiten“, schreibt das Auswärtige Amt in einer Antwort auf eine schriftliche Frage des stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Christian Dürr. Wie, wann und für wen die Einbeziehung erfolgen soll, lässt das Ministerium offen. Zuvor müssten „noch zahlreiche komplexe rechtliche und logistische Fragen geklärt werden“, heißt es in dem Brief der beamteten Staatssekretärin Antje Leendertse.

Bisher war es so, dass es Bundesbürgern mit Auslandswohnsitz oft schwerfiel, sich im Gastland immunisieren zu lassen. In einigen Staaten sind sie nicht anspruchsberechtigt, in anderen gibt es nicht genügend Impfdosen. In wieder anderen existieren nur Vakzine, die in Europa und Deutschland nicht zugelassen sind und die deshalb bei Heimataufenthalten oder bei der Einreise nicht anerkannt werden.

Im Stich gelassen?

Das gilt zum Beispiel für das russische Präparat Sputnik V oder für Sinovac aus China. Leendertse stellte klar, dass es rechtliche Ansprüche aus der Coronavirus-Impfverordnung bisher „grundsätzlich“ nur für Personen gebe, die in Deutschland krankenversichert seien beziehungsweise dort ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hätten.

Darüber hinaus gebe es Berechtigungen nur für solche Personen, die im Ausland im amtlichen deutschen Auftrag tätig seien. Das schließt unter anderem Diplomaten ein, die in den Botschaften oder Konsulaten geimpft werden. „Einen Anspruch auf eine Durchführung der Impfung im Ausland gewähren die Impfverordnung oder das Konsulargesetz darüber hinaus nicht“, präzisierte Leendertse.

Bevor die erweiterten Auslandsimpfungen kommen, rät die Staatssekretärin zu anderen Wegen. So könnten die deutschen Staatsangehörigen einen Aufenthalt zuhause für die Injektionen nutzen. Das allerdings setzt mögliche Quarantänezeiten nach der Einreise voraus, etwa aus Hochrisiko- oder Virusvariantengebieten, sowie längere Aufenthalte oder zweimalige Einreise; denn nach Erst- und Zweitimpfung müssen einige Wochen verstreichen. „In aller Regel“ bestehe für die so genannten Expats zudem die Möglichkeit, lokale Impfangebote in der Wahlheimat zu nutzen, so das Außenamt. Wo das nicht der Fall sei, setzten sich die deutschen Vertretungen für die Einbeziehung in die Impfkampagne ein.

Der FDP-Abgeordnete Dürr kritisierte den schleppenden Impfverlauf für Auslandsdeutsche. „Es ist nur schwer zu begreifen, dass das Auswärtige Amt diese Menschen im Stich lässt, zumal bei uns immer mehr Impfstoff liegen bleibt“, sagte er der F.A.Z. Andere europäische Länder kümmerten sich viel besser um ihre Landsleute: „Während die französische Regierung Impfdosen quer durch die Welt schickt, um im Ausland lebende Staatsbürger zu versorgen, verzettelt sich die Bundesregierung mal wieder in rechtlichen Fragen und Bürokratie.“

Der Unterschied zwischen Paris und Berlin sei zum Beispiel in Vietnam greifbar, so Dürr: „Dort ist es für deutsche Expats kaum möglich, eine Impfung zu bekommen. Aber dort arbeiten viele deutsche Staatsbürger aus mittelständischen Betrieben, die das Rückgrat der deutschen Exportwirtschaft bilden.“