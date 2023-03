Nach der Aufregung über das geplante Verbot neuer Öl- und Gasheizungen bemüht sich das Wirtschaftsministerium um Schadensbegrenzung. In einem am Donnerstag veröffentlichten Papier heißt es, der Umstieg zum Heizen mit erneuerbaren Energieträgern solle „durch Förderung gerade für untere und mittlere Einkommensgruppen unterstützt werden“. Die einkommensabhängige Förderung soll demnach gleichzeitig mit der geplanten Gesetzesänderung am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Es sei ein „pragmatischer Übergang mit Ausnahmen und Übergangsfristen“ geplant.

In der Sache rückt das Ministerium indes nicht von seinen Plänen ab. Die Ampelkoalition habe sich auf den „Umstieg auf Erneuerbares Heizen“ verständigt. Laut dem Gesetzesentwurf von Wirtschafts- sowie Bauministerium sollen von 2024 an sowohl in Neu- als auch in Bestandsbauten nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Auch Anlagen, die noch funktionieren, müssen in der Regel nach 30 Jahren erneuert werden. Bisherige Ausnahmen von dieser Pflicht etwa für Ein- und Zweifamilienhäuser werden gestrichen. Bis zum Jahr 2045 müssen alle Heizungen mit erneuerbaren Energien arbeiten.

Verweis auf den Klimaschutz

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner bekräftigte dagegen am Donnerstag den Widerstand seiner Partei. Der Entwurf müsse komplett überarbeitet werden, sagte er der „Bild“-Zeitung. „Der Entwurf war klimapolitisch gut gemeint, wirtschaftlich und sozial ist das Echo aber verheerend. Die Pläne müssen daher zurück in die Montagehalle und grundlegend überarbeitet werden. Eine oberflächliche Reparatur wird nicht ausreichen.“

Im Wirtschaftsministerium wird auf das Klimaschutzgesetz verwiesen, wonach Deutschland bis 2045 CO 2 -neutral sein soll. „Die hohe Zahl der jedes Jahr immer noch neu eingebauten fossilen Heizungen ist auf der Zeitschiene problematisch“, heißt es. 2022 wurden laut Heizungsindustrie 980.000 Anlagen neu eingebaut. 598.500 davon waren Gasheizungen, 236.000 die von der Regierung empfohlenen Wärmepumpen. Im Ministerium geht man davon aus, dass die Industrie mehr als die zuletzt genannten 500.000 Wärmepumpen im Jahr liefern kann.

Habecks Ministerium hatte im vergangenen Sommer die Zuschüsse für den Einbau neuer Wärmepumpen im Rahmen der „Bundesförderung Effiziente Gebäude“ noch gekürzt. Statt 50 werden seitdem maximal 40 Prozent der Kosten übernommen, statt bis zu 30.000 Euro gibt es jetzt höchstens 24.000 Euro.